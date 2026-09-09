NEOBIČNI SLUČAJ ARNAUA ORTIZA: Fudbaler madridskog Atletika ne igra protiv Liverpula zbog OVOG bizarnog pravila
Atletiko Madrid biće oslabljen u duelu sa Liverpulom na "Enfildu".
Iako potpuno spreman za igru, Arnau Ortiz neće moći da nastupi u meču prvog kola lige šampiona.
Ortiz je ove sezone odigrao tri od četiri utakmice Atletika u La Ligi, ali ga Dijego Simeone nije uvrstio u tim za put u Englesku. Razlog leži u događaju iz avgusta meseca 2024. godine, kada je kao igrač poljskog Šljonska iz Vroclava isključen u meču Lige konferencije protiv Sankt Galena. Dobio je dva žuta kartona, zbog čega je morao da odradi jednu utakmicu suspenzije u evropskim takmičenjima.
Međutim, Šljonsk je izgubio taj meč i ispao iz Lige konferencije, pa Ortiz nikada nije imao priliku da odradi kaznu. U međuvremenu je prešao u Atletiko, prvo u rezervni tim, a zatim je pred početak ove sezone promovisan u prvi tim.
Suspenzija ga je tako sačekala sve do sada, pa će upravo protiv Liverpula morati da je odradi.
Ortiz nije jedini igrač koji će zbog ovog duela biti žrtva neobičnog UEFA pravila. Naime, Liverpul i Atletiko su se sastali u istom meču i prošle sezone, kada su „crveni“ slavili 3:2, a nova pravila ne dozvoljavaju da se identičan meč ligaške faze, sa istim domaćinom i na istom stadionu, odigra tri sezone zaredom.
Zato bi, ukoliko ponovo budu izvučeni jedni protiv drugih naredne sezone, Atletiko bio domaćin, bez obzira na žreb.
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