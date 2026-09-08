”MI NAPREDUJEMO U NAŠOJ ODBRAMBENOJ INDUSTRIJI” Vučić: Za godinu dana krećemo u proizvodnju balističkih raketa velikog dometa
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je danas na Poslovnom forumu Srbija - Uzbekistan da će Srbija za godinu dana krenuti u proizvodnju balističkih raketa velikog dometa, kao i da je spremna i po tom pitanju da sarađuje sa Uzbekistanom.
- U odbrambenoj industriji možemo da postignemo velike rezultate. Mi napredujemo u našoj odbrambenoj industriji, saznajemo, dobijamo transfer tehnologije od nekih sila, mi pružamo nekim drugim ljudima - rekao je Vučić uzbekistanskim privrednicima u uvodnom obraćanju na forumu koji se održava u Beogradu.
On je upitao pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse Nenada Miloradovića za koliko Srbija može da krene u proizvodnju balističkih raketa dugog dometa, dodajući da rakete kratkog dometa već proizvodimo, na šta je Miloradović odgovorio da može za godinu dana.
- Za godinu dana mi krećemo u proizvodnju balističkih raketa velikog dometa, i spremni smo da i po tom pitanju sarađujemo sa vama. Ovo su vesti o kojima mi ljudima u Srbiji veoma retko govorimo, ali to govori o našem i tehnološkom i suštinskom napretku, dakle i industrijskom, i naši stručnjaci su mnogo toga već postigli, i verujem da, kao što sam rekao, za godinu dana i to možemo da uradimo, spremni i u toj oblasti da sarađujemo sa našom braćom i prijateljima iz Uzbekistana - rekao je Vučić.
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