Politika

"KURTI KRŠI PROPISE" Simić: Pravo potpredsednika skupštine pripada srpskom narodu

В. Н.

09. 09. 2026. u 14:10

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REŽIM Aljbina Kurtija krši propise koji definišu da pravo potpredsednika skupštine pripada srpskom narodu, izjavio je danas član Predsedništva Srpske liste Igor Simić.

КУРТИ КРШИ ПРОПИСЕ Симић: Право потпредседника скупштине припада српском народу

Foto: Tanjug

On je naveo da režim Aljbina Kurtija nastavlja da kupuje vreme i odugovlači u nadi da će naštelovati da se vanredni izbori održe u decembru, u nadi da će dobiti podršku i glasove građana iz dijaspore.

- U toj igri pokušava da uvuče i mene lično i Srpsku listu, kroz razne optužbe preko svojih poslušnika nastavljajući staru praksu da krši propise koji jasno definišu u članu 67. ustava, čl. 12.6 poslovnika i presudi ustavnog suda, da pravo potpredsednika pripada srpskom narodu - istakao je Simić.

Dodao je da ga ne plaši linč koji se stvara izjavama Kurtijevih poslanika, ali da mu to potvrđuje da je cilj da se uguši pravo srpskog naroda i skrene pažnja javnosti sa nesposobnosti da se formiraju institucije.

- Želeći da odglumi demokratiju, upravo izabrana predsednica skupštine Aljbuljena Hadžiju koja je ujedno i vršilac dužnosti predsednika, pozvala je šefove poslaničkih grupa na konsultacije ali bez prevoda na srpski jezik koji je ustavom garantovan. Imajući to u vidu napustio sam ovaj sastanak jer ne želim da pristanem na kršenje ustavom garantovanog prava na srpski jezik a svojim prisustvom fingiram demokratiju - naveo je Simić.

Hadžiju je danas na sednici tražila od Simića da povuče svoju izjavu da predlaže potpredsednika skupštine u ime srpskog naroda, što je Simić odbio da uradi.

Hadžiju je potom rekla da nema dogovora o izboru potpredsednika i nastavak sednice zakazala za petak.

(Tanjug)

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