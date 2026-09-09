"KURTI KRŠI PROPISE" Simić: Pravo potpredsednika skupštine pripada srpskom narodu
REŽIM Aljbina Kurtija krši propise koji definišu da pravo potpredsednika skupštine pripada srpskom narodu, izjavio je danas član Predsedništva Srpske liste Igor Simić.
On je naveo da režim Aljbina Kurtija nastavlja da kupuje vreme i odugovlači u nadi da će naštelovati da se vanredni izbori održe u decembru, u nadi da će dobiti podršku i glasove građana iz dijaspore.
- U toj igri pokušava da uvuče i mene lično i Srpsku listu, kroz razne optužbe preko svojih poslušnika nastavljajući staru praksu da krši propise koji jasno definišu u članu 67. ustava, čl. 12.6 poslovnika i presudi ustavnog suda, da pravo potpredsednika pripada srpskom narodu - istakao je Simić.
Dodao je da ga ne plaši linč koji se stvara izjavama Kurtijevih poslanika, ali da mu to potvrđuje da je cilj da se uguši pravo srpskog naroda i skrene pažnja javnosti sa nesposobnosti da se formiraju institucije.
- Želeći da odglumi demokratiju, upravo izabrana predsednica skupštine Aljbuljena Hadžiju koja je ujedno i vršilac dužnosti predsednika, pozvala je šefove poslaničkih grupa na konsultacije ali bez prevoda na srpski jezik koji je ustavom garantovan. Imajući to u vidu napustio sam ovaj sastanak jer ne želim da pristanem na kršenje ustavom garantovanog prava na srpski jezik a svojim prisustvom fingiram demokratiju - naveo je Simić.
Hadžiju je danas na sednici tražila od Simića da povuče svoju izjavu da predlaže potpredsednika skupštine u ime srpskog naroda, što je Simić odbio da uradi.
Hadžiju je potom rekla da nema dogovora o izboru potpredsednika i nastavak sednice zakazala za petak.
(Tanjug)
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