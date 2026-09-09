Pao rekord na US Openu! Istorija o kojoj će se dugo pričati!

Fenomenalan dan u Njujorku, krunisali su fenomenalnom partijom Amerikanac i Španac.

AP Photo/Heather Khalifa

Prethodni dan na US Openu je trajao 13 sati i 50 minuta, pa je čak ušao i u drugi, pošto su Karlos Alkaraz i Ben Šelton ostali na terenu do 3 časa i 33 minuta iza ponoći!

Time je ispisana istorija Grend slema u Njujorku, pošto je ovo postao prvi meč koji je igran posle tri sata.

Najpre je Arina Sabalenka izbegla senzaciju i ispadanje od Čehinje Linde Noskove u četvrtfinalu. Uspela je da vrati brejk u trećem setu, potom i stigla do rezultatskog preokreta i na kraju trijumfovala. Tako je najmanje do popodneva ostala prva na VTA listi, jer bi Elena Ribakina eventualnom pobedom nad Ćinven Dženg preuzela to mesto.

FOTO: Tanjug/AP/Heather Khalifa

Zatim su na teren izašli Aleks Mikelsen i Frensis Tijafo. Mlađi Amerikanac je servirao u trećem setu za pobedu, ali je iskusniji Tijafo potom sve preokrenuo i na kraju se plasirao u polufinale.

Posle njih je usledio susret milijarderki, a kao pobednica je izašla Džesika Pegula, koja je u tri seta bila bolja od Eme Navaro.

Šlag na tortu stavili su Alkaraz i Šelton, te u pomenutom meču spustili zavesu na najduži dan u Njujorku.

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