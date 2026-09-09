Pao rekord na US Openu! Istorija o kojoj će se dugo pričati!
Fenomenalan dan u Njujorku, krunisali su fenomenalnom partijom Amerikanac i Španac.
Prethodni dan na US Openu je trajao 13 sati i 50 minuta, pa je čak ušao i u drugi, pošto su Karlos Alkaraz i Ben Šelton ostali na terenu do 3 časa i 33 minuta iza ponoći!
Time je ispisana istorija Grend slema u Njujorku, pošto je ovo postao prvi meč koji je igran posle tri sata.
Najpre je Arina Sabalenka izbegla senzaciju i ispadanje od Čehinje Linde Noskove u četvrtfinalu. Uspela je da vrati brejk u trećem setu, potom i stigla do rezultatskog preokreta i na kraju trijumfovala. Tako je najmanje do popodneva ostala prva na VTA listi, jer bi Elena Ribakina eventualnom pobedom nad Ćinven Dženg preuzela to mesto.
Zatim su na teren izašli Aleks Mikelsen i Frensis Tijafo. Mlađi Amerikanac je servirao u trećem setu za pobedu, ali je iskusniji Tijafo potom sve preokrenuo i na kraju se plasirao u polufinale.
Posle njih je usledio susret milijarderki, a kao pobednica je izašla Džesika Pegula, koja je u tri seta bila bolja od Eme Navaro.
Šlag na tortu stavili su Alkaraz i Šelton, te u pomenutom meču spustili zavesu na najduži dan u Njujorku.
BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi
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