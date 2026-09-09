VUČIĆ U PARIZU: Učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Pariz gde će učestvovati na prvom Međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona.
Tokom boravka u Parizu, predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu „Budući svemir za svet koji se brzo menja".
Predviđeno je i da danas prisustvuje večeri koju u čast šefova država i vlada učesnika organizuje francuski predsednik.
Prvi Međunarodni samit o svemiru održava se u zgradi Grand Pale, a to je prilika za otvaranje dijaloga o bezbednosti, održivom upravljanju, svemirskoj ekonomiji i naučnim istraživanjima, ali i da se pronađu odgovori na izazove našeg vremena za svemirski sektor.
Okupiće se skoro 120 stranih delegacija, na poziv predsednika Francuske Republike, uključujući šefove država i vlada iz celog sveta, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija, članove parlamenta, naučnike, vojsku, astronaute i donosioce odluka iz privatnog sektora, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka.
Samit ima za cilj da promoviše otvoren i direktan dijalog, kao i perspektive i puteve za rad i akciju kroz razgovore na visokom nivou, saopštenja i radionice.
Strateško razmišljanje o budućnosti svemira mora biti globalni poduhvat, što će se odraziti u izjavama država, međunarodnih organizacija i privatnih zainteresovanih strana.
Ovo olakšavanje dijaloga takođe doprinosi konvergenciji agendi, u oblastima koje uključuju rastuću upotrebu niskih orbita, strukturiranje svemirske ekonomije, glavne naučne oblasti, istraživanje Meseca i razvoj veština.
(Politika.rs)
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