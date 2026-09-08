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Čudo od deteta! Ima 13 godina, visok je 210cm i već sada dominira na profesionalnoj sceni!

Vukašin Miljković

08. 09. 2026. u 18:46

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NESTVARNI Mubarak Musa Tik Madut zapanjio je sve svojom pojavom na prvenstvu Azije.

Чудо од детета! Има 13 година, висок је 210цм и већ сада доминира на професионалној сцени!

Foto: Printskrin/X/@matbabiarz

Talentovani korektor predvodio je svoju ekipu sa 17 osvojenih poena u porazu od Južne Koreje (0:3), ali ono što je zaprešćujuće je da on ima samo 13 godina!

Da, dobro ste pročitali, Mubarak je rođen 24. novembra 2012. godine i već sada dominira na profesionalnoj sceni, što predstavlja presedan ne samo u odbojci, već u čitavom sportu.

Na ovom prvenstvu je jasno da je ubedljivo najbolji odbojkaš Katara, što je danas ponovo pokazao i pred njim je nesumnjivo svetla budućnost.

Ovo mu nije prvi put da nastupa za Katar na nekom turniru, ali zbog slabih rezultata njegove nacije nikada se nije istakao i ovogodišnje prvenstvo Azije mu je prva prilika da se pokaže na velikoj sceni, što je i te kako učinio.

Ovakav talenat se retko viđa, već sada se vidi da ima silovit udarac, veoma je solidan sa servis linije i ako nastavi ovako samo je pitanje vremena kada će ga ugrabiti neki od najjačih evropskih timova. 

Potencijalno bi u budućnosti mogao da bude zanimljiv i drugim reprezentacijama, pogotovo imajući u vidu da su promene sportskog državljanstva relativno česte u odbojci, a realno gledano sa Katarom će teško nešto učiniti na najvećoj sceni.

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