NARODNA POSLOVICA KAŽE “KO KRADE, TAJ I LAŽE”: Blokaderi studenti u Srbiji ukrali slogan Demokrata Alekse Bečića!
MEĐUTIM, svako ko iole prati političku scenu regionalno zna da ovo nije nikakva nova ni originalna ideja.
Reč je o direktnoj i prilično jeftinoj kopiji prepoznatljive matice i slogana koji Demokrate Alekse Bečića u Crnoj Gori već više od godinu dana aktivno koriste širom države — u svakom gradu, na svakom terenskom obilasku i na svim svojim društvenim mrežama: „DRŽAVA ILI MAFIJA!“.
Bilo da je reč o Mojkovcu ili bilo kojoj drugoj opštini u Crnoj Gori, ta poruka je postala zaštitni znak Demokrata.
Činjenica da grupa u Beogradu nije mogla da smisli ama baš ništa autentično, već je doslovno preslikala koncept koji mesecima gleda na profilima crnogorskih Demokrata, govori sve o njihovom političkom kapacitetu i kreativnosti.
Kako naš narod mudro kaže: „Ko krade, taj i laže“ — ako su im već na samom početku kampanje temelji iskopirani od komšija, šta građani uopšte mogu da očekuju od takve politike i ljudi koji bez tuđih ideja ne znaju ni gde su pošli?
(borba.me)
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