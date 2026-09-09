NARODNA POSLOVICA KAŽE “KO KRADE, TAJ I LAŽE”: Blokaderi studenti u Srbiji ukrali slogan Demokrata Alekse Bečića!

MEĐUTIM, svako ko iole prati političku scenu regionalno zna da ovo nije nikakva nova ni originalna ideja.

FOTO: Novosti

Reč je o direktnoj i prilično jeftinoj kopiji prepoznatljive matice i slogana koji Demokrate Alekse Bečića u Crnoj Gori već više od godinu dana aktivno koriste širom države — u svakom gradu, na svakom terenskom obilasku i na svim svojim društvenim mrežama: „DRŽAVA ILI MAFIJA!“.

Foto: printskrin Iks/Studenti u blokadi Beograd/Borba.me

Bilo da je reč o Mojkovcu ili bilo kojoj drugoj opštini u Crnoj Gori, ta poruka je postala zaštitni znak Demokrata.

Činjenica da grupa u Beogradu nije mogla da smisli ama baš ništa autentično, već je doslovno preslikala koncept koji mesecima gleda na profilima crnogorskih Demokrata, govori sve o njihovom političkom kapacitetu i kreativnosti.

Foto: printskrin Borba.me

Kako naš narod mudro kaže: „Ko krade, taj i laže“ — ako su im već na samom početku kampanje temelji iskopirani od komšija, šta građani uopšte mogu da očekuju od takve politike i ljudi koji bez tuđih ideja ne znaju ni gde su pošli?

(borba.me)