"NOSILAC LISTE NAJGLUPLJI" Opšta pobuna među blokaderima zbog Bodiroge: Tri rečenice ne ume da kaže, već moraju da mu napišu
NA društvenim mrežama izbila je opšta pobuna među blokaderima, nakon što je objavljeno da je Dejan Bodiroga prvi na blokaderskoj listi!
Gore mreže! Blokaderi se podsmevaju Bodirogi.
"Bodiroga sa mukom završio i srednju školu, a fakultet ni na razglednici nije video", " "pa on tri rečenice ne ume da kaže iz glave već moraju da mu napišu i to jedva pročita", "nosilac najgluplji među blokaderima" - neki su od komenatara koji se mogu pročitati na mrežama.
- Jaooo, samo da mi je videti Bodirogino izborno predstavljanje, ima klipovi sami da se prave. Ili će da mu zabrane da daje izjave, to bi bilo najjače - još jedan je među brojnim komentarima u kojima se Bodiroga proziva.
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