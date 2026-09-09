Politika

"NOSILAC LISTE NAJGLUPLJI" Opšta pobuna među blokaderima zbog Bodiroge: Tri rečenice ne ume da kaže, već moraju da mu napišu

В. Н.

09. 09. 2026. u 13:09

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NA društvenim mrežama izbila je opšta pobuna među blokaderima, nakon što je objavljeno da je Dejan Bodiroga prvi na blokaderskoj listi!

НОСИЛАЦ ЛИСТЕ НАЈГЛУПЉИ Општа побуна међу блокадерима због Бодироге: Три реченице не уме да каже, већ морају да му напишу

Foto: D. Milovanović

Gore mreže! Blokaderi se podsmevaju Bodirogi.

"Bodiroga sa mukom završio i srednju školu, a fakultet ni na razglednici nije video", " "pa on tri rečenice ne ume da kaže iz glave već moraju da mu napišu i to jedva pročita", "nosilac najgluplji među blokaderima" - neki su od komenatara koji se mogu pročitati na mrežama.

- Jaooo, samo da mi je videti Bodirogino izborno predstavljanje, ima klipovi sami da se prave. Ili će da mu zabrane da daje izjave, to bi bilo najjače - još jedan je među brojnim komentarima u kojima se Bodiroga proziva.

 

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