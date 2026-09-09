KAKO JE BODIROGA IZGURAO ĐOKIĆA SA ČELA LISTE? Jedva nakrpio srednju školu, sad predstavlja one koji su obećali znanje i stručnost

NAKON što je Vladan Đokić definitivno otpao kao potencijalni nosilac liste, kao prvo ime pojavilo se ime Dejana Bodiroge.

Foto: D. Milovanović

Tako je bivši košarkaš dospeo u prvi plan, iako se čitava priča od početka zasnivala na insistiranju na znanju, stručnosti i obrazovanju kandidata.

Đokić je, dakle, precrtan, a njegovo mesto zauzeo je Bodiroga. I tu dolazimo do onoga što je posebno zanimljivo. Sa jedne strane imamo Đokića, sa akademskim obrazovanjem, koji je ipak vetiran. Sa druge strane, kao zamena dolazi Dejan Bodiroga bez akademskog obrazovanja. Sve to dešava se u trenutku kada se upravo znanje, stručnost i obrazovanje predstavljaju kao najvažniji kriterijumi.

A kada se pogleda obrazovanje Dejana Bodiroge, priča postaje još zanimljivija.

Biografija Bodiroge nije ona koja se vezuje za akademsko obrazovanje. I upravo takav čovek sada je prvi na listi koja bi trebalo da predstavlja one koji su kao svoje glavne vrednosti isticali znanje i obrazovanje. Dejan Bodiroga završio je samo srednju školu. Mediji su pisali da je odrastao u Zrenjaninu, a kao tinejdžer je 1989. otišao u Zadar zbog košarke i tamo je istovremeno pohađao srednju školu. Sada će taj Bodiroga da predstavlja "našu budućnost" i one koji su druge nazivali "nepismenim ćacijima".

Da se negde birala najbolja košarkaška petorka ime Dejana Bodiroge bi moglo da se uzme u razmatranje, ali ovde se ne bira ko će izaći na košarkaški teren, već ko će voditi državu, ko će se baviti najvažnijim pitanjima koja utiču na našu svakodnevnicu. Ovde se ne radi o izboru ko najbolje gađa slobodno bacanje ili kako se tapka lopta. Srbija bira osobu koja će donositi ključne odluke, političke strategije i ekonomsku politiku koja će oblikovati budućnost našeg društva. Ne radi se samo o tome ko ima najbolju tehniku sa loptom, već ko ima viziju, znanje i iskustvo potrebne za vođenje države u pravcu napretka i stabilnosti. U ovoj situaciji, odabir nekoga poput Bodiroge, koji nije stekao formalno obrazovanje i stručnost u oblasti politike, stvara ozbiljne sumnje u sposobnost takvog lidera da se suoči sa izazovima koji nas čekaju i donese mudre odluke koje bi mogle uticati na život svih nas. Poznavanje ekonomije, prava, institucija, međunarodnih odnosa i funkcionisanja državnog sistema ne može se zameniti znanjem kako se prenosi lopta na protivničku polovinu terena.

Ovde je reč o tome ko će biti na čelu jedne liste. A ako je Vladan Đokić, uprkos svom obrazovanju, mogao da bude vetiran, onda je sasvim logično postaviti pitanje zbog čega je upravo Dejan Bodiroga ocenjen kao odgovarajući izbor?

Posebno imajući u vidu da su upravo oni koji su ovu listu predstavljali javnosti toliko insistirali na znanju, stručnosti i obrazovanju!

Na kraju, ostaje prilično jednostavan zaključak: ako su obrazovanje i stručnost zaista bili osnovni kriterijumi, onda je teško objasniti zbog čega je na prvo mesto došao čovek čija je najveća životna i profesionalna dostignuća ostvario u sportu, a ne u akademskom svetu.

I upravo je taj nesklad ono što celu priču čini zanimljivom. Njegov izbor na visoku poziciju u ovakvom kontekstu ukazuje na očigledan raskorak između proklamovanih vrednosti i stvarnosti. Zbog čega izabrati sportistu, kada se pozicija zahteva od stručnjaka? Ova dilema dodatno osvetljava diskrepanciju u vrednostima koje se sve glasnije ističu, a koje su na kraju pošteđene u odlučivanju.