ZELENSKI U PANICI, SATERAN U ĆOŠAK: Ruske snage nastavljaju da uništavaju ukrajinske formacije opkoljene u Harkovskoj oblasti
JEDINICE grupe „Sever“nastavljaju da uništavaju pripadnike ukrajinske vojske opkoljene u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
„Jedinice bespilotnih sistema... nastavljaju da uništavaju zemunice, punktove za upravljanje dronovima, tehniku i ljudstvo ukrajinskih oružanih snaga koje su opkoljene... u Harkovskoj oblasti“, navodi se u saopštenju Ministarstva.
Nakon dužeg izviđanja, vojska je identifikovala osmatračnice i skrivene položaje koje je neprijatelj koristio za privremeno raspoređivanje formacija. Njihove koordinate su prosleđene komandnom punktu i operatorima bespilotnih letelica.
Poražavanje ukrajinskih formacija omogućilo je ruskim jurišnim jedinicama da napreduju.
Ministarstvo odbrane Rusije je u ponedeljak saopštilo da je vojska opkolila oko 1.700 ukrajinskih boraca na severu Harkovske oblasti.
(Sputnjik)
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