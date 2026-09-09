Svet

ZELENSKI U PANICI, SATERAN U ĆOŠAK: Ruske snage nastavljaju da uništavaju ukrajinske formacije opkoljene u Harkovskoj oblasti

В.Н.

09. 09. 2026. u 10:15

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JEDINICE grupe „Sever“nastavljaju da uništavaju pripadnike ukrajinske vojske opkoljene u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ЗЕЛЕНСКИ У ПАНИЦИ, САТЕРАН У ЋОШАК: Руске снаге настављају да уништавају украјинске формације опкољене у Харковској области

Foto: Depositphotos/xzserg/Dmitry_Schekochihin, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije

„Jedinice bespilotnih sistema... nastavljaju da uništavaju zemunice, punktove za upravljanje dronovima, tehniku i ljudstvo ukrajinskih oružanih snaga koje su opkoljene... u Harkovskoj oblasti“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Nakon dužeg izviđanja, vojska je identifikovala osmatračnice i skrivene položaje koje je neprijatelj koristio za privremeno raspoređivanje formacija. Njihove koordinate su prosleđene komandnom punktu i operatorima bespilotnih letelica.

Poražavanje ukrajinskih formacija omogućilo je ruskim jurišnim jedinicama da napreduju.

Ministarstvo odbrane Rusije je u ponedeljak saopštilo da je vojska opkolila oko 1.700 ukrajinskih boraca na severu Harkovske oblasti.

(Sputnjik)

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