Marko Nikolić vodio AEK do pobede: Atinjani slavili u prvom meču Lige šampiona, VAR poništio gol Luki Joviću (VIDEO)

AEK iz Atine slavio je u prvom kolu Lige šampiona protiv Laska na svom terenu sa 1:0.

Photo: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Grčki šampion odlučno je ušao od samog početka meča i gol gostiju je visio od prvog minuta.

Nagrada za dobru igru i ofanzivan pristup dogodio se u 21. minutu kada je Razvan Marin iz slobodnog udarca fenomenalnim šutem matirao golmana austrijskog šampiona.

Do poluvremena se rezultat nije menjao, ali je reprezentativac Srbije Luka Jović "zaradio" žuti karton u 40. minutu zbog nesportskog ponašanja.

U nastavku meča Lask je pokušavao da dođe do pogotka, napadao, a kontra je usledila u 64. minutu kada je Jović pogodio. Ipak gol je poništen nakon VAR intervencije pošto se ranije u akciji Lovro Majer našao u nedozboljenoj poziciji.

🚨 Luka Jović what a fantastic header.



🇪🇺 AEK Athens 2-0 LASKpic.twitter.com/phiIPLd31S — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 8, 2026

Ovaj poništen pogodak je malo deprimirao domaći sastav pa su se do kraja meča uglavnom žustro branili. Najbolju šansu za goste imao je Saša Kalajdžić koji se u 91. minutu sam našao u petercu Atinjana i loptu zahvatio glavom ali nije uspeo da pogodi već je za malo prebacio preko prečke. Na kraju ipak su šampioni Grčke uspeli da se odbrane i osvoje tri boda u prvom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.

Izabranici Marka Nikolića u drugom kolu Lige šampiona gostuju Šahtjoru, dok će Lask imati mnogo teži zadak jer im u Linc dolazi Liverpul.