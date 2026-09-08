Marko Nikolić vodio AEK do pobede: Atinjani slavili u prvom meču Lige šampiona, VAR poništio gol Luki Joviću (VIDEO)
AEK iz Atine slavio je u prvom kolu Lige šampiona protiv Laska na svom terenu sa 1:0.
Grčki šampion odlučno je ušao od samog početka meča i gol gostiju je visio od prvog minuta.
Nagrada za dobru igru i ofanzivan pristup dogodio se u 21. minutu kada je Razvan Marin iz slobodnog udarca fenomenalnim šutem matirao golmana austrijskog šampiona.
Do poluvremena se rezultat nije menjao, ali je reprezentativac Srbije Luka Jović "zaradio" žuti karton u 40. minutu zbog nesportskog ponašanja.
U nastavku meča Lask je pokušavao da dođe do pogotka, napadao, a kontra je usledila u 64. minutu kada je Jović pogodio. Ipak gol je poništen nakon VAR intervencije pošto se ranije u akciji Lovro Majer našao u nedozboljenoj poziciji.
Ovaj poništen pogodak je malo deprimirao domaći sastav pa su se do kraja meča uglavnom žustro branili. Najbolju šansu za goste imao je Saša Kalajdžić koji se u 91. minutu sam našao u petercu Atinjana i loptu zahvatio glavom ali nije uspeo da pogodi već je za malo prebacio preko prečke. Na kraju ipak su šampioni Grčke uspeli da se odbrane i osvoje tri boda u prvom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.
Izabranici Marka Nikolića u drugom kolu Lige šampiona gostuju Šahtjoru, dok će Lask imati mnogo teži zadak jer im u Linc dolazi Liverpul.
Preporučujemo
Pao prvi gol u novoj sezoni Lige šampiona! Strelac iskusni kapiten Aston vile
08. 09. 2026. u 19:30
Majstorija u Ligi šampiona: Fudbaler AEK-a postigao fantastičan pogodak (VIDEO)
08. 09. 2026. u 19:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SPEKTAKL NA POČETKU LIGE ŠAMPIONA: Murinjov Real dočekuje "njegov" Inter
Šesnaest godina nakon što je sa Interom osvojio Ligu šampiona, Žoze Murinjo kreće u misiju osvajanja evropske titule broj 16 sa Real Madridom. Prvi veliki ispit stiže odmah na startu grupne faze jer na "Santijago Bernabeu" dolaze upravo neugodni "neroazuri" (21.00).
08. 09. 2026. u 07:00
"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!
Veliki posao RK Partizan. Parni valjak je u svoje redove doveo reprezentativca Srbije.
08. 09. 2026. u 18:10
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (1)