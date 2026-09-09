Tenis

US Open na udaru posle drame Šeltona i Alkaraza: "Ovako više ne može - odlučili su da ubiju tenis"

Olja Mrkić

09. 09. 2026. u 19:13 >> 19:19

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Bivši britanski broj jedan Greg Rusedski smatra da organizatori moraju da pronađu rešenje za gorući problem.

УС Опен на удару после драме Шелтона и Алкараза: Овако више не може - одлучили су да убију тенис

AP Photo/Heather Khalifa

Na ovo ga je naveo neverovatan meč Bena Šeltona i Karlosa Alkaraza, koji je ponovo  otvorio pitanje rasporeda na US Openu.

Šelton je u četvrtfinalu posle četiri sata i 28 minuta igre savladao trećeg nosioca Alkaraza sa 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6, a meč je završen tek u 3.33 ujutru po lokalnom vremenu. Time je postavljen rekord US opena po najkasnijem završetku meča u istoriji turnira.

Rusedski je upozorio da ovakve situacije ozbiljno ugrožavaju oporavak igrača. Šelton je posle meča morao da prođe kroz ceo proces oporavka – tretman, masažu, hranu i ostale obaveze – pa je u hotel mogao da stigne tek oko šest ujutru.

- Mora da postoji neko rešenje - poručio je Rusedski, predlažući da se četvrtfinalni mečevi rasporede na dva najveća stadiona, Artur Eš i Luis Armstrong, i počnu u isto vreme. Kao drugu mogućnost naveo je kombinaciju muških i ženskih mečeva tokom dana.

Posebno je istakao da ovakvo kašnjenje može da stvori nepravednu prednost protivniku u polufinalu, jer igrač koji je završio meč duboko u noć praktično nema dovoljno vremena za normalan oporavak.

Na ovo se nadovezao i nekadašnji italijanski teniser, Paolo Bertoluči, komentator italijanskog Skaja, koji je bio još oštriji:

- Odlučili su da unište tenis!. Više od četiri i po sata igre i meč koji trje do pola četiri ujutro. posle se čude što se igrači često povređuju - rekao je nekadašnji 12. igrač sveta.

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