"ODLUKA VUČIĆA DA RASPIŠE IZBORE PREDSTAVLJA ODGOVORAN POTEZ" Gradski odbor SNS u Novom Sadu: Nema drugog suvereniteta osim glasa naroda

GRADSKI odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu ocenio je danas da odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše prevremene izbore predstavlja odgovoran potez odgovornog državnika, ističući da će Novosađani 25. oktobra glasati za ubedljivu pobedu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

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U saopštenju se ističe da su pred građanima najvažniji izbori u novijoj istoriji Srbije, kao i da se na izborima brani Srbija od svih koji žele da je zaustave iznutra i spolja.

- Nema drugog suvereniteta osim glasa naroda. U demokratskom društvu vlast može biti izabrana samo na izborima, glasovima naroda, a ne na plenumima, i ne na ulici - navodi se u saopštenju GO SNS u Novom Sadu.

Kako se navodi, odluka Aleksandra Vučića da prihvati predlog Vlade za raspuštanje Narodne Skupštine i raspiše parlamentarne izbore predstavlja odgovoran potez, odgovornog državnika, koji od naroda traži da donese odluku kojim putem Srbija treba da ide.

- Brani se demokratija! Narod donosi odluku da li želi da kao društvo nastavimo putem blokada, ili putem daljeg ubrzanog razvoja. Narod donosi odluku da li želi da mu vladu biraju stranci, plenumi na ulici, ili on svojim glasovima, odlučujući se između dva koncepta. Koncepta daljeg snažnog napretka i koncepta povratka u prošlost, u otpuštanja radnika, smanjenje plata, slabljenja dinara - naveli su iz Gradskog odbora SNS u Novom Sadu.

U saopštenju se ističe da se Srbija 25. oktobra brani od svih koji žele da blokade, mržnju i nasilje uspostave kao normalan politički diskurs, kao i da Novosađani ne žele i neće da prihvate nasilje.

- Ne žele da prihvate da je loše voleti svoju zemlju, poštovati Srpsku pravoslavnu crkvu, vojsku, pisati ćirilicom. Ne žele da prihvate da je loše obeležavati 200 godina od osnivanja Matice srpske i 200 godina od rođenja Svetozara Miletića i Jovana Đorđevića, autora himne Bože pravde - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Novosađani ne žele da prihvate separatističke ideje o otcepljenju Vojvodine i da će zato 25. oktobra ogromnom većinom glasova podržati listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i politiku suverene, samostalne i ujedinjene Srbije.

- Srbije koja je ujedinjena oko ekonomskog napretka, međusobnog poštovanja i uvažavanja svih građana. Koja je ujedinjena oko ideje sabornosti, a ne svađe i razjedinjavanja - poručili su iz GO SNS u Novom Sadu.

Dodaje se da će Novosađani 25. oktobra poručiti da podržavaju politiku progresa koja osigurava dalji rast njihovog životnog standarda.

- Za listu 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' glasaće svi dobronamerni, čestiti ljudi koji vole svoju zemlju. Svojim glasom dojanstveno će braniti svoje pravo na slobodu okupljanja. Na zajednički progres i uspeh. Braniće pravo da niko ne može da zabrani deci da se školuju - navodi se u saopštenju.

Naglasili su da je Novi Sad jedan od najboljih gradova za život u celom regionu i dodali da Novosađani hoće da to tako ostane.

- Novosađani žele da Novi Sad nastavi da se razvija. Da plate i penzije nastave da rastu. Da nastavimo da gradimo škole, vrtiće, bolnice, domove zdravlja. Da otvaramo fabrike. Novosađani znaju da je Srbija zemlja sa najvećom stopom rasta i žele da tako ostane - ističe se u saopštenju.

U GO SNS u Novom Sadu ističu da Novosađani znaju da Aleksandar Vučić i njegova politika garantuju dalje unapređenje kvaliteta života svih građana.

- Ogromna većina Novosađana podržava Vučića i njegov plan daljeg razvoja Srbije, kao suverene, snažne i ekonomski razvijene zemlje. Novosađani će 25. oktobra glasati za snažnu Srbiju u kojoj vladaju sloga, mir i stabilnost! Lista 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' će ubedljivo pobediti u Novom Sadu i celoj Srbiji - ističe se saopštenju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i Odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.

Vučić je tom prilikom naveo da će građani Srbije na predstojećim parlamentarnim izborima moći da biraju svoju budućnost između više opcija, planova i programa i zamolio ih da to učine na miran i dostojanstven način, ne samo na izborni dan, već tokom svih 45 dana kampanje.