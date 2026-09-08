"VI STE PONOS SRBIJE": Vučić ugostio odbojkašice koje su osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije, koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.
Predsednik se obratio, kako kaže, zlatnim odbojkašicama.
- Nekako smo naviknuti na medalje i postalo je normalno da te medalje osvajamo i ja sam vam beskrajno zahvalan. Ljudi vide samo kada se to kratko vreme radujete posle neke velike utakmice i kada vam te medalje stave oko vrata. Ne znaju koliko je rada i truda potrebno, koliko sati teškog, napornog treninga, koliko litara znoja morate da prolijete da biste došli do takvog uspeha. Jedna mala zemlja kao što je Srbija je evropska i svetska sila. U skladu sa tim, mi smo završili ovaj veliki odbojkaški centar koji nam je bio san i koji je bio jedan strateški projekat i vi ćete se uskoro useliti u taj sportski deo, a pretpostavljam do kraja godine i u onaj hotelski ili smeštajni deo, tako da ćete moći u potpunosti to da koristite. Sve će vam biti neuporedivo lakše i vama i muškarcima i verujem da će to pružiti priliku da u budućnosti donosite još više medalja našoj zemlji - kazao je Vučić na prijemu u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Podsetio je na reči našeg proslavljenog odbojkaškog radnika Aleksandra Boričića, koji je govorio da kada se nešto dobro počne, važno je držati kontinuitet.
- Mislim da to istrajavanje na vrhu, koje ste napravile i nastavile, je nešto najvažnije i to pokazuje gde je mesto srpskoj odbojci u Evropi. Želim da čestitam svim članovima stručnog štaba, i želim da vam čestitam i na hrabrosti što ne uvek u lakim uslovima i ne uvek u lakoj atmosferi izdržite sve pritiske, ali najbolji su oni koji pritisak mogu da podnesu, oni koji ne mogu pritisku da odole, da ostvaruju velika dela. Zato i jeste uvek ostvarivali velika dela, zato što ste mogli da se suočite i sa najtežim protivnicima, i sa nekim drugim radnjama, i da uvek pobeđujete. I ja hoću samo da vam kažem, šta god vam ko govorio, uvek su ljudi u Srbiji uz vas, svim srcem, i vole vas i poštuju. A u ime građana Srbije i kao predsednik republike, hoću samo da vam kažem jedno veliko hvala, u nadi da ćete imati toliko energije, entuzijazma i ambicije da na sličan ili isti način nastavite u budućnosti - kazao je Vučić.
Predsednik je rekao da veruje da će država u budućnosti biti spremna da pruži još značajniju podršku odbojci, vaterpolu i drugim sportovima u kojima srpski sportisti ostvaruju najveće uspehe.
- Nešto ćemo da smanjimo od onih koji nam donose najmanje, a koji su najglasniji - rekao je Vučić.
- Srbija vam je zahvalna. Lično, ogromno vam hvala na svemu što činite za našu zemlju, što je predstavljate na najbolji mogući način. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama koje su se mnogo odricale. Vi ste ponos Srbije i hvala vam na svemu što ste za našu zemlju uradili - poručio je Vučić.
Zoran Terzić, selektor, kazao je da je dogovor bio da igraju za narod u Srbiji.
- Bili smo na prijemu u ambasadi Srbije u Češkoj gde su nas pitali o čemu se radi i zašto je to tako da naša ženska odbojkaška reprezentacija ima toliko uspeha. Ja sam im objasnio da je to vrlo prosta stvar, kao i pred ovu poslednju utakmicu pred Poljskom. Dogovor je bio - ne igramo za sebe ovog puta, ne igramo čak ni za ekipu, igramo za naš narod u Srbiji - istakao je Terzić.
Poklon za predsednika
Maja Ognjenović, kapiten reprezentacije, uručila je poklon predsedniku, odbojkašku loptu.
Odbojkašice Srbije osvojile su u nedelju bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske rezultatom 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).
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