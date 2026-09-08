"VI STE PONOS SRBIJE": Vučić ugostio odbojkašice koje su osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije, koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Predsednik se obratio, kako kaže, zlatnim odbojkašicama.

- Nekako smo naviknuti na medalje i postalo je normalno da te medalje osvajamo i ja sam vam beskrajno zahvalan. Ljudi vide samo kada se to kratko vreme radujete posle neke velike utakmice i kada vam te medalje stave oko vrata. Ne znaju koliko je rada i truda potrebno, koliko sati teškog, napornog treninga, koliko litara znoja morate da prolijete da biste došli do takvog uspeha. Jedna mala zemlja kao što je Srbija je evropska i svetska sila. U skladu sa tim, mi smo završili ovaj veliki odbojkaški centar koji nam je bio san i koji je bio jedan strateški projekat i vi ćete se uskoro useliti u taj sportski deo, a pretpostavljam do kraja godine i u onaj hotelski ili smeštajni deo, tako da ćete moći u potpunosti to da koristite. Sve će vam biti neuporedivo lakše i vama i muškarcima i verujem da će to pružiti priliku da u budućnosti donosite još više medalja našoj zemlji - kazao je Vučić na prijemu u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Podsetio je na reči našeg proslavljenog odbojkaškog radnika Aleksandra Boričića, koji je govorio da kada se nešto dobro počne, važno je držati kontinuitet.

- Mislim da to istrajavanje na vrhu, koje ste napravile i nastavile, je nešto najvažnije i to pokazuje gde je mesto srpskoj odbojci u Evropi. Želim da čestitam svim članovima stručnog štaba, i želim da vam čestitam i na hrabrosti što ne uvek u lakim uslovima i ne uvek u lakoj atmosferi izdržite sve pritiske, ali najbolji su oni koji pritisak mogu da podnesu, oni koji ne mogu pritisku da odole, da ostvaruju velika dela. Zato i jeste uvek ostvarivali velika dela, zato što ste mogli da se suočite i sa najtežim protivnicima, i sa nekim drugim radnjama, i da uvek pobeđujete. I ja hoću samo da vam kažem, šta god vam ko govorio, uvek su ljudi u Srbiji uz vas, svim srcem, i vole vas i poštuju. A u ime građana Srbije i kao predsednik republike, hoću samo da vam kažem jedno veliko hvala, u nadi da ćete imati toliko energije, entuzijazma i ambicije da na sličan ili isti način nastavite u budućnosti - kazao je Vučić.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Predsednik je rekao da veruje da će država u budućnosti biti spremna da pruži još značajniju podršku odbojci, vaterpolu i drugim sportovima u kojima srpski sportisti ostvaruju najveće uspehe.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Nešto ćemo da smanjimo od onih koji nam donose najmanje, a koji su najglasniji - rekao je Vučić.

- Srbija vam je zahvalna. Lično, ogromno vam hvala na svemu što činite za našu zemlju, što je predstavljate na najbolji mogući način. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama koje su se mnogo odricale. Vi ste ponos Srbije i hvala vam na svemu što ste za našu zemlju uradili - poručio je Vučić.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Zoran Terzić, selektor, kazao je da je dogovor bio da igraju za narod u Srbiji.

- Bili smo na prijemu u ambasadi Srbije u Češkoj gde su nas pitali o čemu se radi i zašto je to tako da naša ženska odbojkaška reprezentacija ima toliko uspeha. Ja sam im objasnio da je to vrlo prosta stvar, kao i pred ovu poslednju utakmicu pred Poljskom. Dogovor je bio - ne igramo za sebe ovog puta, ne igramo čak ni za ekipu, igramo za naš narod u Srbiji - istakao je Terzić.

Poklon za predsednika

Maja Ognjenović, kapiten reprezentacije, uručila je poklon predsedniku, odbojkašku loptu.

Odbojkašice Srbije osvojile su u nedelju bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske rezultatom 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).