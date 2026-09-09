Alkaraz pobesneo kao ris: Španac kakvog niste viđali, ovo je mnogima promaklo u TV prenosu! (VIDEO)
Branilac titule završio takmičenje u Njujorku.
Porazom od Bena Šeltona, prošlogodišnji šampion US Opena oprostio se od odbrane pehara na Flešingu.
Amerikanac je slavio posle drame i pet setova rezultatom 3:2, a Alkaraza čeka gubitak od 1.600 bodova na najnovijoj ATP listi od ponedeljka.
Super taj-brejk doneo je trijumf mladom Šeltonu (10:7), koji je slavio posle četiri ipo sata rovovske borbe i prekinuo niz od 18 uzastopnih trijumfa Španca na grend slem turnirima.
Španac je za vreme meča imao stomačnih problema, pošto je povraćao na terenu Artur Eš stadiona, ali su mu nevolje stvarali i kamermani koji su prelazili granicu dozvoljenog.
Preciznije, u jednom trenutku kada se završio gem, snimatelj je toliko prišao "Karlitosu" te je momku iz Mursije praktično mahao kamerom ispred nosa.
Takva nekultura je Alkaraza potpuno izbacila iz takta, zbog čega je revolitran rukom odmahivao i gestikulirao kamermanu da se pomeri.
On je to učinio, međutim, veoma malo, te je se Španac još više razbesneo i nastavio da ga "strelja pogledom". Pošto mu ni to nije pomoglo, počeo je da se buni kod glavnog sudije.
Celu situacija pogledajte na video snimku:
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
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