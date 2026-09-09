BOGORODIČIN TRON I SVETINJA IZ 15. VEKA DOBIJAJU NOVI SJAJ: Pri kraju obimni konzervatorsko-restauratorski radovi u Manastiru Bođani (FOTO)
UDALjEN oko petnaest kilometara od Bača, u pravcu Dunava, u pitomoj ravnici sela Bođani, još od 15. veka nalazi se istoimeni manastir i konaci, nekoliko puta razaran i obnavljan.
Još 2007. godine stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin otpočeli su ispitivačke projekte u Bođanima, a od 2012. po utvrđenoj metodologiji rade na očuvanju i prezentaciji zidnog slikarstva ovog manastira osnovanog u 15. veku.
Sa Sinišom Zekovićem, slikarom-konzervatorom savaetnikom, kao rukovodiocem, izuzetno zidno slikarstvo čuvenog Hristifora Žeferovića, ponovo dobija stari sjaj, dok o arhitekturi crkve posvećene Vavedenju Bogoridice i manastirskim konacima brine arhitektonski sektor Zavoda.
NEKOLIKO PUTA RAZARAN
MANASTIR Bođani nekoliko puta je razaran i obnavljan, a u doba Rakocijeve bune je bio spaljen do temelja. Prvi manastir izgradio je trgovac Bogdan iz Dalmacije 1478. godine u znak zahvalnosti Bogorodici za isceljenje obolelih očiju. Sadašnju crkvu je tokom 17. veka podigao bogati Mihajlo Temišvarlija iz Segedina, kao četvrto crkveno zdanje na istom mestu posvećeno Vavedenju Presvete Bogorodice.
I ove godine nastavljeni su konzervatorsko-restauratorski radovi koji podrazumevaju strukturalnu konsolidaciju fresko-maltera, fiksiranje, čišćenje i retuš slikanog sloja prve zone u oltaru, pevnicama, južnom zidu nanosa i istočnom luku iznad ikonostasa, kao i malterisanje u zoni sokle i enterijeru hrama.
- Ukupna površina obuhvaćenih radovima je oko 600 kvadratnih metara – kazuju stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, ističući da je do sada izvedeno više od 80 posto konzertvatorsko-restauratorskih radova na obnovi živopisa. - Radovi u Bođanima su krenuli 2012. godine i od tada traju u kontinuitetu, a potrebno je da se još restaurira oltarski prostor. Ovog leta posle skidanja maltera i isušivanja zidova stavljen je ukrasni malter tako da je sve vizuelno ujednačeno. Slikari – konzervatori Zavoda čisteći i restaurirajućoi Žeferovićevo slikarstvo dodirnuli su svaki milimetar živopisa. Problem su bili vlaga i podzemne vode, i na rešavanju toga je rađeno godinama.
Tim konzervatora je tokom 2024. godine izveo složene konzervatorsk- restauratorske radove na pevničkom i oltarskom živopisu, opšivene su njegove nestabilne ivice, urađeno je injektiranje, konsolidacija i stabilizacija svih struktura zidne slike, rekonstruisane su nedostajuće podloge, uklonjena je so i površinske nečistoće , što je neophodno, kako ističu stručnjaci Zavoda najbitniji tretmani kako bi se produžio vek kulturnog dobra.
Godinu dana kasnije, odnosno maja 2025. godine u okviru dugogodišnje brige Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture o manastiru Bođani, izvedeni su radovi na obijanju sanacionog maltera iz zone sokle. Sanacioni ili žrtveni malter, u ovom slučaju, kako objašnjavaju stručnjaci Zavoda, mešavina kreča i grubog agregata dobijenog mlevenjem sige, nanesen je na zidne površine kako bi se sanirala vlaga. Malter je uklonjen sa površina parapeta u vidoni od metar i po i sa stubova koji nose kupolu. Obijeni su i naknadni malteri iz oltarskog prostora.
DUGOGODIŠNjA SARADNjA
NA projektu manastira Bođani, stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, dugog godina srađuju sa Laboratorijom za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu Katedre za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, koji im pomažu pri rešavanju konzervatorskih dilema. Odlična saradnja je i sa monaštvom manastira, koja je vremenom prerasla u prijateljstvo, što takođe doprinosi očuvanju ovog važnog spomenika kulture.
- Bogorodičin tron i Vladičanski tron su obnovljeni – kazuju nam stručnjaci Zavoda, navodeći da je ugrađeno i podno grejanje, kako bse kontrolisala temperatura. - Uradiće se i kompletna fasada manastira spolja.
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