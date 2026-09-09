UEFA blokirala Atletiku gostovanje na „Enfildu“!
Slično pravilo nekada je postojalo u Dejvis kupu
Liverpul i Atletiko Madrid tek treba da odigraju ovosezonski duel, ali UEFA je već postavila jedno ograničenje za njihov eventualni susret naredne sezone.
UEFA je uvela pravilo koje je već sada zatvorilo vrata za potencijalni susret Liverpula i Atletika Madrida naredne sezone. Ukoliko oba kluba ponovo izbore plasman u Ligu šampiona i žreb ih spoji u ligaškoj fazi, Atletiko neće moći da gostuje na "Enfildu".
Naime, novo pravilo sprečava da se isti par tri sezone zaredom sastane u ligaškoj fazi na istom stadionu sa istim domaćinom. Pošto su Liverpul i Atletiko već igrali na "Enfildu" u prethodne dve sezone, eventualni treći susret na istom mestu neće biti dozvoljen.
Ideja nije potpuno nova u svetu sporta. Nešto slično godinama je postojalo u Dejvis kupu, gde se domaćinstvo pri svakom novom susretu dve reprezentacije smenjivalo. Ako bi se dve selekcije ponovo sastale, domaćin je morala da bude ona koja je u prethodnom duelu igrala u gostima, čak i ako je taj prethodni susret bio decenijama ranije. Dakle, nije bilo moguće da jedna strana dva puta zaredom bude domaćin.
UEFA sada primenjuje blažu varijantu iste logike: isti domaćin može da ugosti rivala dva puta zaredom, ali ne i treći put. Zato bi, ako Liverpul i Atletiko ponovo budu izvučeni jedan protiv drugog naredne sezone, meč morao da se igra u Madridu, na „Metropolitanu“.
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