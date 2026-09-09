Tenis

Tijafo voli da igra kod kuće: Amerikanac je tek drugi teniser koji je ovo uspeo da uradi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

09. 09. 2026. u 18:52

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AMERIČKI teniser Franses Tijafo napravio je veliki preokret protiv Aleksa Mikelsena i otišao u polufinale US opena. On je drugi put u karijeri izborio plasman među četiri najbolja na grend slem turniru.

Тијафо воли да игра код куће: Американац је тек други тенисер који је ово успео да уради

FOTO: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Trenutno 12. igrač na ATP listi je savladao zemljaka sa 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6(6) i tako uradio nešto veoma zanimljivo.

On je postao tek drugi teniser, uz Keija Nišikorija koji je do svoja prva tri grend slem polufinala došao na US openu.

Tijafo u prethodna dva pokušaja nije uspeo da se domogne meča za trofej. Najpre je izgubio od Karlosa Alkaraza, a 2024. od Tejlora Frica. Zanimljivo oba puta je poražen u pet setova.

Ovaj 28-godišnjak iz Hajatsvila će u polufinalu US opena igrati protiv zemljaka Bena Šeltona.

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