Tijafo voli da igra kod kuće: Amerikanac je tek drugi teniser koji je ovo uspeo da uradi

AMERIČKI teniser Franses Tijafo napravio je veliki preokret protiv Aleksa Mikelsena i otišao u polufinale US opena. On je drugi put u karijeri izborio plasman među četiri najbolja na grend slem turniru.

FOTO: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Trenutno 12. igrač na ATP listi je savladao zemljaka sa 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6(6) i tako uradio nešto veoma zanimljivo.

On je postao tek drugi teniser, uz Keija Nišikorija koji je do svoja prva tri grend slem polufinala došao na US openu.

2 - Frances Tiafoe is now the second player in the Open Era to reach his first three career Grand Slam semi-finals at the US Open, along with Kei Nishikori. Accustomed.#USOpen | @usopen @atptour pic.twitter.com/wXylx9PNRI — OptaAce (@OptaAce) September 8, 2026

Tijafo u prethodna dva pokušaja nije uspeo da se domogne meča za trofej. Najpre je izgubio od Karlosa Alkaraza, a 2024. od Tejlora Frica. Zanimljivo oba puta je poražen u pet setova.

Ovaj 28-godišnjak iz Hajatsvila će u polufinalu US opena igrati protiv zemljaka Bena Šeltona.

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