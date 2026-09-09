VIŠE od 76.000 boraca poslato je iz Čečenske Republike u zonu Specijalne vojne operacije od njenog početka, saopštio je čečenski lider Ramzan Kadirov.

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

On je napomenuo da borci iz Čečenske Republike dostojno izvršavaju svoje zadatke i pokazuju visoku efikasnost.

Kadirov je dodao da je Regionalni javni fond „Ahmat-Hadži Kadirov“ izdvojio 44,196 milijardi rubalja za podršku jedinicama na frontu od početka specijalne operacije.



„Borci se stalno snabdevaju tehnikom, vozilima, opremom...“, dodao je Kadirov.

(Sputnjik)