Svet

KADIROV ŠOKRAO: Nećete verovati koliko je čečenskih vojnika poslato u Ukrajinu od početka rata

В.Н.

09. 09. 2026. u 07:52

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VIŠE od 76.000 boraca poslato je iz Čečenske Republike u zonu Specijalne vojne operacije od njenog početka, saopštio je čečenski lider Ramzan Kadirov.

КАДИРОВ ШОКРАО: Нећете веровати колико је чеченских војника послато у Украјину од почетка рата

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

On je napomenuo da borci iz Čečenske Republike dostojno izvršavaju svoje zadatke i pokazuju visoku efikasnost.

Kadirov je dodao da je Regionalni javni fond „Ahmat-Hadži Kadirov“ izdvojio 44,196 milijardi rubalja za podršku jedinicama na frontu od početka specijalne operacije.

„Borci se stalno snabdevaju tehnikom, vozilima, opremom...“, dodao je Kadirov.

(Sputnjik)

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