Tenis

Veliki podvig Bena Šeltona: Amerikanac uradio nešto što se čekalo od 1997. godine

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

09. 09. 2026. u 15:14

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BEN Šelton je ostvario najveću pobedu u karijeri. On je u četvrtfinalu US opena savladao Karlosa Alkaraza sa 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7). Amerikanac je ovim trijumfom uradio nešto veliko.

Велики подвиг Бена Шелтона: Американац урадио нешто што се чекало од 1997. године

FOTO: Tanjug/AP/Heather Khalifa

Naime, deveti teniser sveta je postao tek drugi igrač u Open eri koji je bio bolji od branioca titule na grend slem turniru u taj-brejku petog seta. Pre njega je ovo uradio samo Petr Korda 1997. godine takođe u Njujorku.

Vredi istaći i da je 23-godišnjak iz Orlanda ostvario prvu pobedu u karijeri protiv igrača koji je u Top 3 na ATP listi.

Šelton će u polufinalu igrati protiv Frencisa Tijafoa. Ko god da slavi u tom duelu prvi put eć zaigrati u finalu nekog grend slema.

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