Veliki podvig Bena Šeltona: Amerikanac uradio nešto što se čekalo od 1997. godine

BEN Šelton je ostvario najveću pobedu u karijeri. On je u četvrtfinalu US opena savladao Karlosa Alkaraza sa 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7). Amerikanac je ovim trijumfom uradio nešto veliko.

FOTO: Tanjug/AP/Heather Khalifa

Naime, deveti teniser sveta je postao tek drugi igrač u Open eri koji je bio bolji od branioca titule na grend slem turniru u taj-brejku petog seta. Pre njega je ovo uradio samo Petr Korda 1997. godine takođe u Njujorku.

2 - Ben Shelton is just the second player in the Open Era to defeat the defending Men’s Singles champion at a Grand Slam via a fifth-set tiebreak, after Petr Korda (US Open 1997). Classic!#USOpen | @usopen @atptour pic.twitter.com/BUiU276XVd — OptaAce (@OptaAce) September 9, 2026

Vredi istaći i da je 23-godišnjak iz Orlanda ostvario prvu pobedu u karijeri protiv igrača koji je u Top 3 na ATP listi.

Šelton će u polufinalu igrati protiv Frencisa Tijafoa. Ko god da slavi u tom duelu prvi put eć zaigrati u finalu nekog grend slema.

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