Veliki podvig Bena Šeltona: Amerikanac uradio nešto što se čekalo od 1997. godine
BEN Šelton je ostvario najveću pobedu u karijeri. On je u četvrtfinalu US opena savladao Karlosa Alkaraza sa 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7). Amerikanac je ovim trijumfom uradio nešto veliko.
Naime, deveti teniser sveta je postao tek drugi igrač u Open eri koji je bio bolji od branioca titule na grend slem turniru u taj-brejku petog seta. Pre njega je ovo uradio samo Petr Korda 1997. godine takođe u Njujorku.
Vredi istaći i da je 23-godišnjak iz Orlanda ostvario prvu pobedu u karijeri protiv igrača koji je u Top 3 na ATP listi.
Šelton će u polufinalu igrati protiv Frencisa Tijafoa. Ko god da slavi u tom duelu prvi put eć zaigrati u finalu nekog grend slema.
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