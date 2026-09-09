Fudbal

Gigs pronašao novog Runija: „On je generacijski talenat“

Olja Mrkić

09. 09. 2026. u 19:00

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Mančester junajted možda u svojim redovima ima naslednika Vejna Runija.

Гигс пронашао новог Рунија: „Он је генерацијски таленат“

FOTO: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tako bar misli legendarni Rajan Gigs, koji je oduševljen onim što je video od 15-godišnjeg Džej Džeja Gabrijela.

Mladi napadač je ovog leta dobio priliku da zaigra za prvi tim Junajteda u prijateljskom meču protiv Atletiko Madrida, čime je postao najmlađi fudbaler koji je nastupio za seniorski tim kluba, doduše u nezvaničnoj utakmici.

Gigs je, govoreći u emisiji Rija Ferdinanda, napravio direktno poređenje sa Runijem. Posebno ga je podsetilo na njegov stav na treninzima – želju da stalno traži loptu i da se nametne bez obzira na to ko je sa druge strane.

- To podseća na Vejnov "Samo mi daj loptu“ stav - rekao je Gigs.

Legenda Junajteda smatra da Gabrijel ne treba da ide na pozajmicu, već da ostane u klubu i postepeno se priključuje prvom timu.

- On je generacijski talenat. Nema smisla da ide na pozajmicu, jer je na najboljem mestu - poručio je Gigs.

Ipak, upozorio je da mladom fudbaleru treba dati i dovoljno minuta, a ne samo trenirati sa prvotimcima i povremeno dobijati po nekoliko minuta na utakmicama.

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