U INAT ZAPADU: Rusi stižu u Srbiju, Evropa u panici zbog onog što se sprema u Beogradu!

Dok zapadni centri moći pokušavaju da potpuno izoluju Moskvu, iz glavnog grada Srbije stiže sportsko-politička bomba koja će definitivno uzdrmati Brisel!

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Mlada fudbalska reprezentacija Srbije (do 21 godine) ne mari za pritiske i nastavlja intenzivne pripreme za predstojeće obaveze, a septembarsko-oktobarski ciklus donosi dve utakmice koje prevazilaze okvire običnog sporta.

Izabranici selektora Zorana Bate Mirkovića odmeriće snage u dva prijateljska susreta protiv selekcije Rusije, prenosi dobro obavešteni "Sport klub". Zvanična potvrda ovih mečeva, kao i spisak igrača na koje Mirković računa, biće objavljeni tokom ove nedelje, što će bez sumnje izazvati lavinu reakcija na Zapadu.

Da sve bude još izazovnije za dežurne kritičare, ovi dueli dolaze kao dodatak već ugovorenim kontrolnim mečevima protiv Iraka. Ono što će posebno iznervirati zapadne moćnike jeste činjenica da će naš nacionalni tim u svim predstojećim okršajima imati ulogu domaćina i ogromnu podršku sa tribina.

Predstojeći dvomeč sa Rusima biće, bez ikakve sumnje, najozbiljniji i najzahtevniji test za mladu selekciju u dosadašnjem toku pripremnog perioda. Naša reprezentacija je u prethodnom periodu, tačnije u martu, odigrala dve prijateljske utakmice protiv Kirgistana (uvodni remi 2:2, pa pobeda od 2:0), ali kvalitet ruskog tima sada zahteva daleko viši nivo igre i maksimalnu mobilizaciju svih snaga.

"Orlići" se nalaze u prilično specifičnoj i nesvakidašnjoj situaciji koja im daje punu slobodu biranja rivala. Kao suorganizator predstojećeg Evropskog prvenstva 2027. godine, zajedno sa Albanijom, Srbija je obezbedila direktan plasman u završnicu takmičenja.



Kontinentalni šampionat za igrače do 21 godine na programu je naredne godine, a organizatori ubrzano privode kraju logističke pripreme. Mečevi elitnog turnira igraće se na novoizgrađenim i modernim stadionima u Beogradu, Leskovcu, Loznici i Bačkoj Topoli. Zanimljivo je da su gradovi Novi Sad i Zaječar, koji su prvobitno figurirali kao potencijalni domaćini, u međuvremenu skinuti sa konačnog spiska FSS-a i UEFA.



