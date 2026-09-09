Bahati Šoškić opet bi u fotelju

BIVŠI guverner Narodne banke Srbije, Dejan Šoškić bi opet da se smesti u fotelju.

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Sada umesto pozicije guvernera, sa koje je pokazao svu svoju bahatost, merka, preko studentske liste mesto, ni manje ni više premijera.

Evo kako je tada odgovorio na kritike stranaka buduće vlade da NBS ne vodi dobro:

-Nemam razloga da podnesem ostavku, uopšte ne razmišljam na tu temu!