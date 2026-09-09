DVE GODINE BLOKADA, „430.000 POTPISA” I „100.000 KONTROLORA“, A SADA SLAVE 50.000 PRATILACA: Blokaderska parada apsurda pred izbore

DOK izbore još nisu ni raspisali, konačnu listu ne uspevaju da sastave, a program nisu predstavili, blokaderi unapred proglašavaju pobedu i kao veliki uspeh slave 50.000 pratilaca na Fejsbuku.

Foto: Printskrin/24sedam

Izbore još nisu ni raspisali, svoju listu ne uspevaju da sastave bez vetiranja i zamenskih kandidata, program i konkretna rešenja javnost nije videla, ali su pobedu već proglasili. Istovremeno, kao veliki politički uspeh predstavljaju 50.000 pratilaca na Fejsbuku.

Posle gotovo dve godine tokom kojih su blokirali fakultete, raskrsnice, saobraćajnice i svakodnevni život građana, studenti u blokadi pohvalili su se „velikim dostignućem“ – njihov nalog na Fejsbuku stigao je do 50.000 pratilaca.

„Zajedno smo stigli do 50.000 pratilaca“, objavili su blokaderi, zahvaljujući ljudima koji ih prate, čitaju i dele njihove objave.

Problem je samo u tome što se ova brojka teško uklapa u sliku političke dominacije koju već mesecima pokušavaju da predstave javnosti.

Od „430.000 potpisa“ do 50.000 pratilaca

Isti politički pokret ranije se hvalio da je za svega nekoliko sati sakupio čak 430.000 potpisa, da mu se navodno prijavilo 100.000 izbornih kontrolora i da iza njega stoji većina građana Srbije.

Na društvenim mrežama neprekidno ponavljaju da „studenti pobeđuju“, da je vlast već izgubila i da je promena praktično završena stvar. A onda, uoči raspisivanja izbora, kao istorijski uspeh slave što su posle dve godine stigli do 50.000 pratilaca na jednoj društvenoj mreži.

Poređenja radi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić na istoj mreži ima višestruko više pratilaca, dok brojku veću od 50.000 imaju i pojedini domaći privrednici koji se uopšte ne predstavljaju kao masovni politički pokret spreman da preuzme državu.

Na mrežama se zato nižu ironični komentari da bi blokaderi, posle svih bombastičnih tvrdnji o stotinama hiljada potpisa i kontrolora, sada mogli da „napišu knjigu“ o tome kako su za dve godine uspeli da prikupe 50.000 pratilaca. Pojedini korisnici pritom tvrde i da je deo te publike rezultat plaćenog promovisanja stranice.

SkUpIlI sMo 430.000 PoTpiSa zA 3 sAtA



PrIjaVilO sE 100.000 KoNtRoLoRa



Prešli za 2 godine 50.000 pratilaca od kojih su 10.000 plaćeni na fejsbuku napisali knjigu o tome🤣🤣🤣



Predsednik Srbije ima samo 4 puta više pratilaca na istoj mreži.



Inače jedan Vesa komtrejd preko 50.000… pic.twitter.com/BsLdwmJZDS — BiseriDrugeSrbije (@DrugaSrbijaBis) September 9, 2026

Pobedili pre nego što su izbori raspisani

Još veći apsurd predstavlja činjenica da blokaderi unapred proglašavaju pobedu na izborima koji još nisu ni raspisani.

Građanima nisu predstavili ozbiljan program, konkretne mere, ekonomsku politiku, odgovore na pitanja Kosova i Metohije, međunarodnih odnosa, energetike, zdravstva ili obrazovanja. Umesto ideje i politike, javnost mesecima gleda blokade, ultimatume, unutrašnje obračune i pokušaje da se neistomišljenici ućutkaju.

Istovremeno, ni famoznu „studentsku listu“ ne uspevaju da sastave bez sukoba. Kandidati se predlažu, zatim vetiraju, precrtavaju i zamenjuju, pa se već govori i o rezervnim, odnosno zamenskim listama. Tako se pokret koji obećava da će voditi državu još pre početka izborne trke sapleo o sopstveni spisak kandidata.

Ko ne može da se dogovori ni o tome ko će mu se naći na listi, teško može uverljivo da objasni građanima kako namerava da donosi odluke o najvažnijim državnim pitanjima.

Umesto programa – buka i proglašavanje pobede

Čitava predstava pretvorila se u paradu političkog apsurda: nema raspisanih izbora, nema konačne liste, nema jasnog liderstva, nema programa ni konkretne politike – ali pobeda je već proglašena.

U komentarima na društvenim mrežama mnogi se podsmevaju raskoraku između ranijih blokaderskih tvrdnji i brojke kojom se sada ponose. Drugi otvoreno pišu da žale zbog vremena koje su izgubili verujući u priču o ogromnoj podršci i pokretu koji navodno predstavlja čitavu Srbiju.

Poruka brojnih komentara je jasna: Srbija ne želi jednoumlje, beskrajne blokade i ljude koji svakoga ko im se ne dopada proglašavaju nepodobnim. Građani od onih koji žele da vode državu očekuju ideje, odgovornost, znanje i sposobnost – a ne samoproglašene pobede, virtuelne brojke i međusobna vetiranja.

Pedeset hiljada pratilaca može biti lep rezultat za jednu stranicu. Ali kao dokaz da iza vas stoji većinska Srbija – posebno nakon dve godine buke, blokada i tvrdnji o stotinama hiljada pristalica – ta brojka više liči na nenamerno priznanje nego na razlog za slavlje.

(24sedam)