Marinika Tepić: Evropska Srbija - jer tu pripadamo
POTPREDSEDNICA Stranke Slobode i pravde istakla je da je jedini put Srbije EU.
- Da nam na pasošima uskoro piše: Evropska unija – Republika Srbija. Ovaj pasoš je simbol Srbije za koju se vredi boriti. Zemlje iz koje ne moraš da odeš da bi živeo evropski! - napisala je Marinika Tepić na Iks profilu.
Stranka slobode i pravde (SSP) na predstojeće vanredne parlamentarne izbore izlazi zajedno sa strankom Srbija centar (SRCE) Zdravka Ponoša i Građanskim pokretom Solidarnost Gorana Ješića.
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