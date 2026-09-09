Politika

Marinika Tepić: Evropska Srbija - jer tu pripadamo

В.Н.

09. 09. 2026. u 18:52

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POTPREDSEDNICA Stranke Slobode i pravde istakla je da je jedini put Srbije EU.

Мариника Тепић: Европска Србија - јер ту припадамо

Foto: Printskrin Youtube/Lažomer

 - Da nam na pasošima uskoro piše: Evropska unija – Republika Srbija. Ovaj pasoš je simbol Srbije za koju se vredi boriti. Zemlje iz koje ne moraš da odeš da bi živeo evropski! - napisala je Marinika Tepić na Iks profilu. 

Stranka slobode i pravde (SSP) na predstojeće vanredne parlamentarne izbore izlazi zajedno sa strankom Srbija centar (SRCE) Zdravka Ponoša i Građanskim pokretom Solidarnost Gorana Ješića.

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