Marinika Tepić: Evropska Srbija - jer tu pripadamo

POTPREDSEDNICA Stranke Slobode i pravde istakla je da je jedini put Srbije EU.

Foto: Printskrin Youtube/Lažomer

- Da nam na pasošima uskoro piše: Evropska unija – Republika Srbija. Ovaj pasoš je simbol Srbije za koju se vredi boriti. Zemlje iz koje ne moraš da odeš da bi živeo evropski! - napisala je Marinika Tepić na Iks profilu.

EVROPSKA SRBIJA!

Jer tu pripadamo!



Da nam na pasošima uskoro piše:

Evropska unija – Republika Sbija.

Ovaj pasoš je simbol Srbije za koju se vredi boriti.

Zemlje iz koje ne moraš da odeš

da bi živeo evropski! pic.twitter.com/WABYvK5Ja8 — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) September 9, 2026

Stranka slobode i pravde (SSP) na predstojeće vanredne parlamentarne izbore izlazi zajedno sa strankom Srbija centar (SRCE) Zdravka Ponoša i Građanskim pokretom Solidarnost Gorana Ješića.