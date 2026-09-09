Šokovi se ređaju: Užasne vesti za Obradovića!

Bivši trener Partizana u teškoj situaciji, kao što je svojevremeno bio na klupi crno-belih.

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Nema kraja agoniji Panatinaikosa sa povređenim igračima. Još se ni kadar nije "pošteno" okupio posle reprezentativne pauze, a usledile su nove nevolje za "zelene"!

Atinjani su, naime, ostali i bez iskusnog centra Mustafe Fala, pošto je Francuz tokom treninga bio prinuđen da ga napusti i ode na lekarske preglede.

Tamo je ustanovljena povreda zadnje lože, što je nedugo zatim potvrdio i evroligaš, zvaničnim saopštenjem. Fal već odlazi na terapije, međutim, još nije poznato do kada će morati da pauzira.

"Posle završetka današnjeg treninga, Mustafa Fal je otišao u bolnicu na preglede, koji su pokazali da je zadobio povredu zadnje lože. Već je započeo sa specijalnim tretmanom, a njegovo stanje biće ponovo procenjeno", stoji u saopštnjeu KK Panatinaikos.

To je dodatan udarac za tim Željka Obradovića, koji se od starta sezone dobio nekoliko užasnih vesti oko povređenih košarkaša.

Pre Francuza, probleme su imali Kendrik Nan, Najdžel Hejs-Dejvis i Nikos Rogavopulos, pa je stručni štab grčkog kluba sada dobio još jednu brigu. Posebno može da zabrine činjenica da se sezona još nije ni zahuktala, a Panatinaikos već ima nekoliko igrača van punog trenažnog procesa.

Fal je na centarskoj poziciji u rotaciji sa sunarodnikom Matijasom Lesorom, pa će u narednim danima biti pažljivo praćeno njegovo zdravstveno stanje i procena koliko će biti odsutan sa parketa.

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