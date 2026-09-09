Šokovi se ređaju: Užasne vesti za Obradovića!
Bivši trener Partizana u teškoj situaciji, kao što je svojevremeno bio na klupi crno-belih.
Nema kraja agoniji Panatinaikosa sa povređenim igračima. Još se ni kadar nije "pošteno" okupio posle reprezentativne pauze, a usledile su nove nevolje za "zelene"!
Atinjani su, naime, ostali i bez iskusnog centra Mustafe Fala, pošto je Francuz tokom treninga bio prinuđen da ga napusti i ode na lekarske preglede.
Tamo je ustanovljena povreda zadnje lože, što je nedugo zatim potvrdio i evroligaš, zvaničnim saopštenjem. Fal već odlazi na terapije, međutim, još nije poznato do kada će morati da pauzira.
"Posle završetka današnjeg treninga, Mustafa Fal je otišao u bolnicu na preglede, koji su pokazali da je zadobio povredu zadnje lože. Već je započeo sa specijalnim tretmanom, a njegovo stanje biće ponovo procenjeno", stoji u saopštnjeu KK Panatinaikos.
To je dodatan udarac za tim Željka Obradovića, koji se od starta sezone dobio nekoliko užasnih vesti oko povređenih košarkaša.
Pre Francuza, probleme su imali Kendrik Nan, Najdžel Hejs-Dejvis i Nikos Rogavopulos, pa je stručni štab grčkog kluba sada dobio još jednu brigu. Posebno može da zabrine činjenica da se sezona još nije ni zahuktala, a Panatinaikos već ima nekoliko igrača van punog trenažnog procesa.
Fal je na centarskoj poziciji u rotaciji sa sunarodnikom Matijasom Lesorom, pa će u narednim danima biti pažljivo praćeno njegovo zdravstveno stanje i procena koliko će biti odsutan sa parketa.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KATASTROFA! Srbija dobila loše vesti pred start Lige nacija
09. 09. 2026. u 06:27
Pao rekord na US Openu! Istorija o kojoj će se dugo pričati!
09. 09. 2026. u 16:38
Podatak za divljenje: Čuveni španski fudbaler ispisao istoriju Lige šampiona
09. 09. 2026. u 20:00
Rođak Tonija Kukoča režirao senzaciju u hrvatskom Kupu
09. 09. 2026. u 19:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
U INAT ZAPADU: Rusi stižu u Srbiju, Evropa u panici zbog onog što se sprema u Beogradu!
Dok zapadni centri moći pokušavaju da potpuno izoluju Moskvu, iz glavnog grada Srbije stiže sportsko-politička bomba koja će definitivno uzdrmati Brisel!
09. 09. 2026. u 10:29 >> 13:14
Ima jedno novo ime na spisku: Ove igrače Zvezde je pozvao Paunović u reprezentaciju Srbije!
"Orlove" očekuju mečevi u Ligi nacija!
09. 09. 2026. u 13:20
Komentari (0)