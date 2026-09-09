Košarka

Šokovi se ređaju: Užasne vesti za Obradovića!

Новости онлине/С.С.

09. 09. 2026. u 19:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Bivši trener Partizana u teškoj situaciji, kao što je svojevremeno bio na klupi crno-belih.

Шокови се ређају: Ужасне вести за Обрадовића!

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Nema kraja agoniji Panatinaikosa sa povređenim igračima. Još se ni kadar nije "pošteno" okupio posle reprezentativne pauze, a usledile su nove nevolje za "zelene"!

Atinjani su, naime, ostali i bez iskusnog centra Mustafe Fala, pošto je Francuz tokom treninga bio prinuđen da ga napusti i ode na lekarske preglede.

Tamo je ustanovljena povreda zadnje lože, što je nedugo zatim potvrdio i evroligaš, zvaničnim saopštenjem. Fal već odlazi na terapije, međutim, još nije poznato do kada će morati da pauzira.

"Posle završetka današnjeg treninga, Mustafa Fal je otišao u bolnicu na preglede, koji su pokazali da je zadobio povredu zadnje lože. Već je započeo sa specijalnim tretmanom, a njegovo stanje biće ponovo procenjeno", stoji u saopštnjeu KK Panatinaikos.

To je dodatan udarac za tim Željka Obradovića, koji se od starta sezone dobio nekoliko užasnih vesti oko povređenih košarkaša.

Pre Francuza, probleme su imali Kendrik Nan, Najdžel Hejs-Dejvis i Nikos Rogavopulos, pa je stručni štab grčkog kluba sada dobio još jednu brigu. Posebno može da zabrine činjenica da se sezona još nije ni zahuktala, a Panatinaikos već ima nekoliko igrača van punog trenažnog procesa.

Fal je na centarskoj poziciji u rotaciji sa sunarodnikom Matijasom Lesorom, pa će u narednim danima biti pažljivo praćeno njegovo zdravstveno stanje i procena koliko će biti odsutan sa parketa.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta danas zapravo znači kada kažemo da je nešto „kao domaće“?

Šta danas zapravo znači kada kažemo da je nešto „kao domaće“?