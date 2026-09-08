AJVAR OD BARENIH PAPRIKA: Domaći ukus sa duplo manje truda (RECEPT)
AJVAR od barenih paprika je savršen izbor ako želite ukusan domaći ajvar, ali nemate vremena za dugotrajno pečenje, hlađenje i ljuštenje paprika.
Ovaj recept je brži, paprike se bare u finoj marinadi, a krajnji rezultat je kremast i izuzetno ukusan ajvar koji bez problema stoji cele zime.
Sastojci:
Za umerenu količinu (oko 4-5 tegli od 700g), potrebno vam je:
- 5 kg crvenih paprika (najbolje mesnate paprike)
- 250 ml ulja (plus malo za prelivanje tegli)
- 100 ml sirćeta (alkoholnog, 9%)
- 1 kašika šećera
- 2 kašike soli (prilagodite ukusu na kraju)
- 1 glavica belog luka (sitno seckanog, po želji)
Priprema
Paprike dobro operite, očistite ih od peteljki i svih semenki, pa ih isecite na krupnije komade (četvrtine ili trake).
U veliku šerpu sipajte vodu, dodajte sirće, šećer i jednu kašiku soli. Kada voda proključa, ubacujte paprike u nekoliko tura. Barite ih svega 3 do 5 minuta – tek toliko da malo omekšaju, ali ne da se raspadnu.
Ovarene paprike vadite rešetkastom kašikom i stavljajte ih u cediljku. Veoma je važno da se paprike dobro ocede od viška vode (najbolje je da odstoje u cediljki oko sat vremena).
Oceđene paprike sameljite na mašini za meso (sitna rešetka) ili u dobrom blenderu/seckalici (pazite da ih ne pretvorite u potpunu kašu, treba da ostanu sitni komadići).
U široku šerpu sipajte 250 ml ulja i zagrejte ga. Dodajte samlevenu papriku. Kuvajte na umerenoj vatri uz neprestano mešanje. Pošto paprike nisu pečene, biće potrebno oko 1 do 1.5 sat kuvanja da ispari višak tečnosti.
Pred kraj kuvanja, dodajte sitno seckani beli luk i ostatak soli. Probajte ajvar i dosolite ako je potrebno.
Vruć ajvar sipajte u sterilisane, tople tegle (zagrejane u rerni na 100°C). Na vrh svake tegle sipajte kašiku vrelog ulja da zatvorite pristup vazduhu. Dobro zatvorite čistim poklopcima, umotajte tegle u ćebe i ostavite ih da se potpuno ohlade preko noći.
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