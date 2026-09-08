AJVAR OD BARENIH PAPRIKA: Domaći ukus sa duplo manje truda (RECEPT)

AJVAR od barenih paprika je savršen izbor ako želite ukusan domaći ajvar, ali nemate vremena za dugotrajno pečenje, hlađenje i ljuštenje paprika.

Foto: Printskrin/Youtube/Deco Veca

Ovaj recept je brži, paprike se bare u finoj marinadi, a krajnji rezultat je kremast i izuzetno ukusan ajvar koji bez problema stoji cele zime.

Sastojci:

Za umerenu količinu (oko 4-5 tegli od 700g), potrebno vam je:

5 kg crvenih paprika (najbolje mesnate paprike)

250 ml ulja (plus malo za prelivanje tegli)

100 ml sirćeta (alkoholnog, 9%)

1 kašika šećera

2 kašike soli (prilagodite ukusu na kraju)

1 glavica belog luka (sitno seckanog, po želji)

Priprema

Paprike dobro operite, očistite ih od peteljki i svih semenki, pa ih isecite na krupnije komade (četvrtine ili trake).

U veliku šerpu sipajte vodu, dodajte sirće, šećer i jednu kašiku soli. Kada voda proključa, ubacujte paprike u nekoliko tura. Barite ih svega 3 do 5 minuta – tek toliko da malo omekšaju, ali ne da se raspadnu.

Ovarene paprike vadite rešetkastom kašikom i stavljajte ih u cediljku. Veoma je važno da se paprike dobro ocede od viška vode (najbolje je da odstoje u cediljki oko sat vremena).

Oceđene paprike sameljite na mašini za meso (sitna rešetka) ili u dobrom blenderu/seckalici (pazite da ih ne pretvorite u potpunu kašu, treba da ostanu sitni komadići).

U široku šerpu sipajte 250 ml ulja i zagrejte ga. Dodajte samlevenu papriku. Kuvajte na umerenoj vatri uz neprestano mešanje. Pošto paprike nisu pečene, biće potrebno oko 1 do 1.5 sat kuvanja da ispari višak tečnosti.

Pred kraj kuvanja, dodajte sitno seckani beli luk i ostatak soli. Probajte ajvar i dosolite ako je potrebno.

Vruć ajvar sipajte u sterilisane, tople tegle (zagrejane u rerni na 100°C). Na vrh svake tegle sipajte kašiku vrelog ulja da zatvorite pristup vazduhu. Dobro zatvorite čistim poklopcima, umotajte tegle u ćebe i ostavite ih da se potpuno ohlade preko noći.