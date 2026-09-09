Snažan ruski udar na Nikolajev: Ovo su bile mete raketa i dronova

ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavile su danas popodne grupne udare na objekte vojne industrije, morske luke i brodove u Ukrajini, kao i na logističke centre koji se, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Skrinšot Jutjub/Kanal13

Kako se navodi, u udarima visokopreciznim oružjem vazdušnog baziranja i udarnim bespilotnim letelicama pogođeni su:

U Nikolajevu:

– logistički centar „Deliveri“, za koji ruska strana tvrdi da je korišćen za skladištenje i distribuciju vojnog tereta;

– logistički centar „Nibulon“, za koji se navodi da je korišćen za skladištenje opreme namenjene Oružanim snagama Ukrajine;

– skladište bespilotnih letelica na teritoriji preduzeća „Konvejermaš“.

U morskoj luci Nikolajev, prema saopštenju, pogođena su skladišta vojne opreme i rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim ukrajinskim snagama, na teritoriji teretnog terminala „Nika-Tera“.

Pored toga, pogođeno je plovilo tipa tegljač koje je pratilo brodove na putu ka luci Odesa.

sputnikportal.rs

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