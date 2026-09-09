Svet

Snažan ruski udar na Nikolajev: Ovo su bile mete raketa i dronova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 19:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavile su danas popodne grupne udare na objekte vojne industrije, morske luke i brodove u Ukrajini, kao i na logističke centre koji se, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

Снажан руски удар на Николајев: Ово су биле мете ракета и дронова

Foto: Skrinšot Jutjub/Kanal13

Kako se navodi, u udarima visokopreciznim oružjem vazdušnog baziranja i udarnim bespilotnim letelicama pogođeni su:

U Nikolajevu:

– logistički centar „Deliveri“, za koji ruska strana tvrdi da je korišćen za skladištenje i distribuciju vojnog tereta;

– logistički centar „Nibulon“, za koji se navodi da je korišćen za skladištenje opreme namenjene Oružanim snagama Ukrajine;

– skladište bespilotnih letelica na teritoriji preduzeća „Konvejermaš“.

U morskoj luci Nikolajev, prema saopštenju, pogođena su skladišta vojne opreme i rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim ukrajinskim snagama, na teritoriji teretnog terminala „Nika-Tera“.

Pored toga, pogođeno je plovilo tipa tegljač koje je pratilo brodove na putu ka luci Odesa.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)
Svet

0 0

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)

STEFAN Tuman, nemački preduzetnik iz sektora odbrambene industrije, navodno se našao na meti Rusa jer isporučuje dronove Ukrajini. Kako piše Bild, direktor kompanije Donaustal živi na tajnim lokacijama i nalazi se pod danonoćnim obezbeđenjem zbog navodne zavere ruskih obaveštajnih službi sa ciljem njegovog ubistva. U podkastu zamenika glavnog urednika Bilda Paula Ronhajmera, Tuman je otkrio detalje navodne zavere i kako njegov život sada izgleda.

09. 09. 2026. u 14:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu

HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu