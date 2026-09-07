Politika

BRUKA I SRAMOTA: Blokaderi pumpaju u trenutku opela generalu Mladiću, šta više reći (FOTO)

В.Н.

07. 09. 2026. u 13:50

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BLOKADERSKA mržnja prema svemu što je srpsko nema nikakve granice.

БРУКА И СРАМОТА: Блокадери пумпају у тренутку опела генералу Младићу, шта више рећи (ФОТО)

Foto: SPC

Da sramota bude još veća, blokaderi su usred opela Ratku Mladiću počeli sa svojim "pumpanjem".

Dok je Srbija u tišini odavala počast, drugi su pokazivali na koliko sve načina mogu da mrze.

Šta više reći o njima....

Foto: Printskrin

 

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