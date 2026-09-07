BRUKA I SRAMOTA: Blokaderi pumpaju u trenutku opela generalu Mladiću, šta više reći (FOTO)
BLOKADERSKA mržnja prema svemu što je srpsko nema nikakve granice.
Da sramota bude još veća, blokaderi su usred opela Ratku Mladiću počeli sa svojim "pumpanjem".
Dok je Srbija u tišini odavala počast, drugi su pokazivali na koliko sve načina mogu da mrze.
Šta više reći o njima....
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