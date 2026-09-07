Nikola Mirotić ide u penziju?! Kraj karijere za jednog od najboljih evropskih igrača

Nekadašnji reprezentativac Španije, Nikola Mirotić, mogao bi da završi igračku karijeru nakon što mu je istekao ugovor sa Monakom.

William Cannarella / PsnewZ / Profimedia

Kako prenosi španski novinar Simon Kabaljero, 35-godišnji košarkaš još nije definitivno „prelomio“, ali veoma ozbiljno razmatra mogućnost da prekine profesionalnu karijeru.

U bogatoj karijeri, Nikola Mirotić je igrao za Real Madrid, Palensiju, a bio je u NBA ligi, gde je nosio dres Čikago Bulsa, Nju Orleans Pelikansa i Milvoki Baksa.

Iz SAD se vratio u Evropu 2019. godine kada je potpisao za Barselonu, a potom je igrao za Olimpiju Milano i Monako.

On je u sezoni za nama u dresu Monaka odigrao 31 utakmicu i imao prosek od 11 poena i 4.3 skoka.