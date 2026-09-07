Nikola Mirotić ide u penziju?! Kraj karijere za jednog od najboljih evropskih igrača
Nekadašnji reprezentativac Španije, Nikola Mirotić, mogao bi da završi igračku karijeru nakon što mu je istekao ugovor sa Monakom.
Kako prenosi španski novinar Simon Kabaljero, 35-godišnji košarkaš još nije definitivno „prelomio“, ali veoma ozbiljno razmatra mogućnost da prekine profesionalnu karijeru.
U bogatoj karijeri, Nikola Mirotić je igrao za Real Madrid, Palensiju, a bio je u NBA ligi, gde je nosio dres Čikago Bulsa, Nju Orleans Pelikansa i Milvoki Baksa.
Iz SAD se vratio u Evropu 2019. godine kada je potpisao za Barselonu, a potom je igrao za Olimpiju Milano i Monako.
On je u sezoni za nama u dresu Monaka odigrao 31 utakmicu i imao prosek od 11 poena i 4.3 skoka.
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