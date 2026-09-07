PAO MESIJEV REKORD: Englez ispisao istoriju, navijači Barselone ga već prihvatili kao Katalonca
Entoni Gordon je, po svemu sudeći, napravio pravi izbor kada je Premijer ligu zamenio Barselonom. Bivši krilni napadač Njukasla i Evertona fantastično je započeo avanturu na „Kamp Nou“ i već u prva četiri meča ušao u istoriju La Lige.
Gordon je za samo četiri utakmice upisao pet asistencija, koliko je imao tokom čak 46 nastupa za Njukasl prošle sezone. Taj učinak stavio ga je u društvo u kojem se nalaze samo još tri igrača u poslednjih 50 godina španskog prvenstva – Realovi Mičel i Huanito (onaj što je na Marakani dobio flašu u glavu zbog pokazivanja srednjeg prsta publici), kao i Lionel Mesi.
Mesi je isti podvig ostvario na početku sezone 2011/12, kada je kasnije stigao do neverovatnog 91 gola u kalendarskoj godini. Naravno, niko ne očekuje da će Gordon ponoviti takav podvig, ali njegov početak u Barseloni već je impresivan.
Navijači su ga brzo prihvatili. „Mundo Deportivo“ ga je nazvao novim idolom „Nou kampa“, dok se na ulicama pojavio i transparent "Entoni Gordon je Katalonac".
Posle pobede nad Rajo Valjekanom 5:2, navijači su skandirali njegovo ime i prozvali ga "Veliki Entoni".
U pobedi nad Valensijom 5:0, kojom je Barselona preuzela vrh tabele, Gordon je dodao još dve asistencije. Prvo je sjajno pronašao Lamina Jamala lob-pasom, a zatim je proigrao Fermina za drugi pogodak.
Englez je dodatno osvojio simpatije saigrača i navijača tvrdnjom da je La Liga bolja od Premijer lige, ističući da se u Španiji greške kažnjavaju mnogo brže, prostora ima manje, a odluke moraju da se donose brže i preciznije.
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