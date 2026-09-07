OVO SELO IZGLEDA KAO DA JE ZASPALO U BAJCI: Kamene kućice, reka i prizor koji je postao simbol Engleske

KAMENE kućice boje meda, zelena brda, mala reka i bašte koje tokom toplijih meseci prekriva cveće.

JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Biberi u engleskom Kotsvoldsu izgleda upravo onako kako mnogi zamišljaju staro englesko selo.

A njegov najpoznatiji prizor, niz kućica poznat kao Arlington Row, danas je jedna od najfotografisanijih ulica u Velikoj Britaniji.

Kućice stare više od šest vekova

Priča o Arlington Row počinje još u 14. veku.

Zgrada je prvobitno podignuta kao manastirsko skladište vune, a tokom 17. veka pretvorena je u niz kuća u kojima su živeli tkači.

Vuna se prala u blizini, a zatim ostavljala da se suši na ramovima na obližnjoj livadi koja je zbog toga dobila ime Rack Isle.

Danas o istorijskim kućama brine National Trust, a zanimljivo je da one nisu samo turistička scenografija.

U njima i dalje žive ljudi.

Većina kuća su privatni domovi, dok se kućice broj 1 i 9 koriste kao smeštaj za odmor.

„Najlepše selo u Engleskoj“

Biberi je svojevremeno oduševio i čuvenog britanskog umetnika, pisca i dizajnera Vilijama Morisa, jednog od najznačajnijih predstavnika pokreta Arts and Crafts.

On ga je opisao kao „najlepše selo u Engleskoj“, a taj opis prati Biberi i danas.

Kroz selo protiče reka Koln

Dodatnu čar Biberiju daje reka Koln, uz čije obale su raspoređene tradicionalne kamene kuće.

Okolna vlažna livada Rack Isle danas je važno stanište divljih životinja. Ovde se mogu videti vodene voluharice, vodomari i vilini konjici, a početkom leta i brojne močvarne biljke.

I možda je upravo u tome tajna Biberija.

Nema ogroman zamak, spektakularnu katedralu ili jednu znamenitost zbog koje se čeka satima u redu.

Ima stare kamene kuće, reku, zelenilo i ulicu koja izgleda gotovo isto kao da je vreme na njoj stalo pre nekoliko vekova.

Zato Biberi ne izgleda kao mesto u kojem je napravljena scenografija za bajku.

Izgleda kao da je bajka napravljena po njemu.

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