Šta se dešava sa Janikom Sinerom? Evo kada se Italijan vraća na teniske terene

Najbolji teniser današnjice, Janik Siner, uskoro bi mogao da se vrati na teren.

FOTO: Tanjug / AP Photo/Thibault Camus

Italijan je poslednji meč odigrao u finalu Vimbldona kada je pobedio Aleksandra Zvereva. Od tada nije igrao zbog povrede kolena, pa je tako propustio celu američku turneuju, uključujući i poslednji grend slem u sezoni - US Open.

Dok se oporavlja od povrede, vreme je proveo između ostalog i gledajući formulu 1 u Monci.

Novinari su ga primetili, pa i upitali kako mu je koleno?

„Koleno? Sve je u redu“ rekao je Siner.

To znači da bi Italijan mogao da se vrati na teren 30. septembra kada startuje turnir u Pekingu na kojem brani titulu.