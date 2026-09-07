Šta se dešava sa Janikom Sinerom? Evo kada se Italijan vraća na teniske terene
Najbolji teniser današnjice, Janik Siner, uskoro bi mogao da se vrati na teren.
Italijan je poslednji meč odigrao u finalu Vimbldona kada je pobedio Aleksandra Zvereva. Od tada nije igrao zbog povrede kolena, pa je tako propustio celu američku turneuju, uključujući i poslednji grend slem u sezoni - US Open.
Dok se oporavlja od povrede, vreme je proveo između ostalog i gledajući formulu 1 u Monci.
Novinari su ga primetili, pa i upitali kako mu je koleno?
„Koleno? Sve je u redu“ rekao je Siner.
To znači da bi Italijan mogao da se vrati na teren 30. septembra kada startuje turnir u Pekingu na kojem brani titulu.
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