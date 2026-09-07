Svet

MELONI PORUČILA EU: Šengenska zona može da bude očuvana samo ako su spoljne granice EU zaštićene

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 09. 2026. u 19:11

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ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da zona Šengena bez unutrašnjih graničnih kontrola može da bude očuvana samo ako su spoljne granice Evropske unije zaštićene.

МЕЛОНИ ПОРУЧИЛА ЕУ: Шенгенска зона може да буде очувана само ако су спољне границе ЕУ заштићене

Foto: AP Photo/Francisco Seco

-I dalje čvrsto verujem da Šengenski prostor može da bude očuvan samo ako su spoljne granice Unije zaštićene i ako svi daju svoj doprinos u borbi protiv krijumčara, rekla je Meloni nakon sastanka sa belgijskim premijerom Bartom De Veverom u Rimu, prenosi Ansa.

Ona je to izjavila komentarišući odluku Italije da produži suspenziju šengenskih pravila za Španiju nakon krize u španskoj eksklavi Seuti, na šta je Madrid uzvratio istom merom.

Tanjug

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