MELONI PORUČILA EU: Šengenska zona može da bude očuvana samo ako su spoljne granice EU zaštićene
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da zona Šengena bez unutrašnjih graničnih kontrola može da bude očuvana samo ako su spoljne granice Evropske unije zaštićene.
-I dalje čvrsto verujem da Šengenski prostor može da bude očuvan samo ako su spoljne granice Unije zaštićene i ako svi daju svoj doprinos u borbi protiv krijumčara, rekla je Meloni nakon sastanka sa belgijskim premijerom Bartom De Veverom u Rimu, prenosi Ansa.
Ona je to izjavila komentarišući odluku Italije da produži suspenziju šengenskih pravila za Španiju nakon krize u španskoj eksklavi Seuti, na šta je Madrid uzvratio istom merom.
Tanjug
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