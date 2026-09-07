VUČEVIĆ OČITAO BUKVICU ĐILASU: Boli ih što braća sa obe strane Drine nikada nisu bila složnija
LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na Iksu povodom skandalozne izjave Dragana Đilasa putem Jutjuba.
- Dok se Aleksandar Vučić svakoga dana, bez trunke odmora i sa ogromnim pritiskom na leđima bori za opstanak, stabilnost i dostojanstvo našeg naroda, dežurni tajkun Dragan Đilas ponovo sipa politikantski otrov. Sramotno je i do neba bezobzirno da o patriotizmu i nacionalnim interesima deli lekcije čovek koji je u vreme svoje vlasti, od Srbije napravio otirač, a prema našoj braći sa druge strane Drine se ponašao kao prema teretu i strancima - napisao je Vučević.
On je u svojoj objavi dodao da dok je Đilas sa svojim kompanjonima punio džepove i rasprodavao zemlju, Republika Srpska je za njih bila samo moneta za potkusurivanje u stranim ambasadama.
- Neka zna Đilas i svi njegovi nalogodavci: Aleksandar Vučić nikada neće okrenuti leđa Republici Srpskoj! On je prvi predsednik koji je stao uz naš narod u Srpskoj ne rečima, već delima- izgradnjom vrtića, škola, mostova, puteva i stalnom ekonomskom podrškom. Vučić štiti Republiku Srpsku uvek i na svakom mestu, ne dajući da iko gazi po našim žrtvama i našem pravu na postojanje. Zato naš narod u Republici Srpskoj toliko voli Vučića i veruje mu! Zato ga dočekuju otvorenog srca kao brata i zaštitnika jer znaju da dok je jaka Srbija i dok je Vučić na njenom čelu, ni Republika Srpska neće ostati sama i nezaštićena. Oni znaju ko se bori, a ko bi sutra prodao i Srpsku i Srbiju samo da se dočepa fotelje i narodnih para - dodao je.
Vučević je poručio i da Đilasu i njegovim medijima očigledno smeta to jedinstvo.
- Smeta im što više nismo Srbija koja kleči, štampa optužnice protiv sopstvenog naroda i savija kičmu pred svakim ko zapreti. Boli ih što braća sa obe strane Drine nikada nisu bila složnija! Možete do mile volje da napadate, da lažete i da priželjkujete propast sopstvene države radi jeftinih političkih poena. Narod dobro vidi ko gradi i spaja, a ko mrzi i ruši - poruka je lidera SNS.
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