ODSECALI SRBIMA GLAVE, SAD TRAŽE NOVI SUKOB: Vučić sutra odgovara na pretnje iz Sarajeva i Zagreba

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sutra u večernjim satima odgovara na sve laži i sve pretnje koje dolaze iz Sarajeva i Zagreba.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Predsednik će se posebno osvrnuti na sramne izjave i pretnje ljudi koji su lično učestvovali u dženazi i ispraćaju ratnih zločinaca - onih koji su odsecali Srbima glave, a danas bi da uvode sankcije našoj zemlji i traže nove sukobe.

Podsetimo, tokom današnjeg dana, kada je Srbija tugovala i na večni počinak ispraćala preminulog srpskog generala Ratka Mladića, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine stizale su jezive reakcije, komentari, ali i sramni udari na našu zemlju, vlast, pa i na čitav narod.

Sve je kulminiralo objavom ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića koji je najavio povlačenje osoblja iz Ambasade BiH u Beogradu, zapretio prekidom diplomatskih odnosa dve države, pa čak i prebacivanjem konzularnih poslova u Zagreb i Podgoricu.

Konakoviću je, naime, zasmetala sahrana generala Mladića, ali i transparent navijača na utakmici Crvene zvezde i Partizana, kojim je veličan lik i delo pokojnog srpskog heroja. U potpunom napadu histerije, Konaković je priznao da piše pisma Evropskoj uniji i Organizaciji islamske konferencije, optužujući Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića za navodnu promociju laži.

Na ove zastrašujuće poteze funkcionera BiH reagovao je ministar spolnih poslova u Vladi Republike Srbije Marko Đurić.

- Licemerje i odsustvo srama Elmedina Konakovića nemaju granice: moralne lekcije Srbiji i Aleksandru Vučiću drži čovek koji je politički stasao u stranci i miljeu koji su godinama slavili Rasima Delića, pravosnažno osuđenog zbog zločina koje su nad zarobljenim Srbima počinili pripadnici odreda 'El Mudžahid', kao i druge koji su ubijali, klali i zatirali srpski narod - poručio je Đurić.

Srpski ministar je podsetio i na istorijske činjenice koje Sarajevo uporno pokušava da izbriše, kao i na hrabrost predsednika Vučića.

- Predsednik Vučić je kada je trebalo otišao u Srebrenicu, poklonio se žrtvama i pružio ruku pomirenja, da bi tamo bio linčovan i umalo ubijen od razjarene mase zaslepljene mržnjom prema Srbima. Do danas niko nije odgovarao za taj napad. To najbolje pokazuje ko je bio spreman da rizikuje sopstveni život radi pomirenja, a ko tuđe žrtve koristi za jeftine političke obračune - zaključio je Marko Đurić.