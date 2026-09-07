Politika

ODSECALI SRBIMA GLAVE, SAD TRAŽE NOVI SUKOB: Vučić sutra odgovara na pretnje iz Sarajeva i Zagreba

Novosti online

07. 09. 2026. u 19:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sutra u večernjim satima odgovara na sve laži i sve pretnje koje dolaze iz Sarajeva i Zagreba.

ОДСЕЦАЛИ СРБИМА ГЛАВЕ, САД ТРАЖЕ НОВИ СУКОБ: Вучић сутра одговара на претње из Сарајева и Загреба

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Predsednik će se posebno osvrnuti na sramne izjave i pretnje ljudi koji su lično učestvovali u dženazi i ispraćaju ratnih zločinaca - onih koji su odsecali Srbima glave, a danas bi da uvode sankcije našoj zemlji i traže nove sukobe.

Podsetimo, tokom današnjeg dana, kada je Srbija tugovala i na večni počinak ispraćala preminulog srpskog generala Ratka Mladića, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine stizale su jezive reakcije, komentari, ali i sramni udari na našu zemlju, vlast, pa i na čitav narod.

Sve je kulminiralo objavom ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića koji je najavio povlačenje osoblja iz Ambasade BiH u Beogradu, zapretio prekidom diplomatskih odnosa dve države, pa čak i prebacivanjem konzularnih poslova u Zagreb i Podgoricu. 

Konakoviću je, naime, zasmetala sahrana generala Mladića, ali i transparent navijača na utakmici Crvene zvezde i Partizana, kojim je veličan lik i delo pokojnog srpskog heroja. U potpunom napadu histerije, Konaković  je priznao da piše pisma Evropskoj uniji i Organizaciji islamske konferencije, optužujući Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića za navodnu promociju laži. 

Na ove zastrašujuće poteze funkcionera BiH reagovao je ministar spolnih poslova u Vladi Republike Srbije Marko Đurić. 

- Licemerje i odsustvo srama Elmedina Konakovića nemaju granice: moralne lekcije Srbiji i Aleksandru Vučiću drži čovek koji je politički stasao u stranci i miljeu koji su godinama slavili Rasima Delića, pravosnažno osuđenog zbog zločina koje su nad zarobljenim Srbima počinili pripadnici odreda 'El Mudžahid', kao i druge koji su ubijali, klali i zatirali srpski narod - poručio je Đurić.

Srpski ministar je podsetio i na istorijske činjenice koje Sarajevo uporno pokušava da izbriše, kao i na hrabrost predsednika Vučića.

- Predsednik Vučić je kada je trebalo otišao u Srebrenicu, poklonio se žrtvama i pružio ruku pomirenja, da bi tamo bio linčovan i umalo ubijen od razjarene mase zaslepljene mržnjom prema Srbima. Do danas niko nije odgovarao za taj napad. To najbolje pokazuje ko je bio spreman da rizikuje sopstveni život radi pomirenja, a ko tuđe žrtve koristi za jeftine političke obračune - zaključio je Marko Đurić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEĆE MOĆI: Mladićev krst
Kolumne

0 1

NEĆE MOĆI: Mladićev krst

Da li se borci za slobodu razlikuju po tome da li su počinili neki zločin, ili po tome za čiju se slobodu bore? Da li su, onda, jedni heroji uprkos počinjenim zločinima, a drugi zločinci i kad dokaza nema?

07. 09. 2026. u 18:08

ODGOVOR ĐURIĆA SARAJEVU: Konaković neka najpre izgovori imena srpskih žrtava
Politika

0 2

ODGOVOR ĐURIĆA SARAJEVU: Konaković neka najpre izgovori imena srpskih žrtava

LICEMERJE i odsustvo srama Elmedina Konakovića nemaju granice: moralne lekcije Srbiji i Aleksandru Vučiću drži čovek koji je politički stasao u stranci i miljeu koji su godinama slavili Rasima Delića, pravosnažno osuđenog zbog zločina koje su nad zarobljenim Srbima počinili pripadnici odreda „El Mudžahid“, kao i druge koji su ubijali, klali i zatirali srpski narod, poručuje ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

07. 09. 2026. u 16:50

Politika
Tenis
Fudbal
Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50

Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: "Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50"