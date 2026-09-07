Politika

ALEKSIĆ I PARANDILOVIĆ RAZOTKRIVENI

В.Н.

07. 09. 2026. u 13:00

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Savez su nazvali „Izbor naroda“, ali njihove reči pokazuju drugačije lice. Aleksićev funkcioner vređao je radnika zbog podrške Vučiću, dok je lider NPS promenio ton o spoljnoj politici Srbije.

АЛЕКСИЋ И ПАРАНДИЛОВИЋ РАЗОТКРИВЕНИ

Foto: Novosti

Miloš Parandilović zatim je udario na Ratka Mladića, nazivajući borbu srpskog heroja „mrljom“. Pogledajte šta se zaista krije iza njihovih predizbornih slogana.

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