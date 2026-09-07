Srušio se u ringu tokom meča: Preminuo rvač i gitarista Endi „The Butcher“ Vilijams

Rvanje i muzika zavijeni su u crno

Jill Carol / Zuma Press / Profimedia

Endi „The Butcher“ Vilijams preminuo je u 48. godini, nakon što mu je pozlilo tokom rvačkog meča u Pensilvaniji.

Vilijams se takmičio u dvostrukom meču u „Mr Smalls Theatre“ u Milvejlu, kada se iznenada srušio u ringu. Medicinske ekipe odmah su reagovale i započele reanimaciju, nakon čega je prebačen u bolnicu. Prema navodima iz dispečerskog sistema, Vilijams je tokom meča možda udario glavom o stub ringa, ali stvarni uzrok smrti još nije objavljen zvanično. Medicinski istražitelj okruga Alegeni potvrdio je da je preminuo oko sat vremena nakon incidenta.

Pre rvačke karijere, Vilijams je bio poznat kao muzičar i osnivač metalkor benda Every Time I Die, u kojem je od 1998. do raspada grupe 2022. svirao ritam gitaru i bubnjeve i učestvovao na svih devet studijskih albuma.

U profesionalnom rvanju debitovao je 2019. u AEW-u, gde je nastupao kao „The Butcher“, najčešće u timu sa Džesijem „The Blade“ Gilmetom. Njihovi ugovori sa AEW-om istekli su u junu ove godine.

Od Vilijamsa su se oprostili brojni rvači i muzičari, među kojima i bivši WWE šampion CM Punk.