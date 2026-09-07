Politika

USTAŠAMA SVEĆE PALILA: Jadranka Kosor besni na Srbiju zbog sahrane Ratku Mladiću

Novosti online

07. 09. 2026. u 16:59

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BIVŠA hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala je Evropsku komisiju da potpuno obustavi pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji nakon današnje sahrane generala Ratka Mladića u Beogradu.

УСТАШАМА СВЕЋЕ ПАЛИЛА: Јадранка Косор бесни на Србију због сахране Ратку Младићу

Foto: D. Milovanović

Za EK i Ursulu fon der Lajen navela je da su "nesposobni".

Inače, Jadranka Kosor je 10. maja, 2010. godine, kao predsednica Vlade Hrvatske, posetila mesto sloma NDH i ustaške vojske, na polju kod Blajburga, u Austriji, pa ispred spomenika ustašama zapalila sveću.

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