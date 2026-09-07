Murinjo bi da ispravi grešku iz prvog mandata u Realu: "Želim pobedu nad interom i trofej Lige šampiona"

Trener Real Madrida Žoze Murinjo započeće svoj drugi mandat na klupi "kraljevskog kluba" protiv Intera, s kojim je 2010. godine osvojio čuuveni trebl, ali to mu nije smetalo da najavi pobedu kao uvertiru u pohod na naslov prvaka Evrope.

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Fudbaleri Reala dočekaće sutra od 21 sat Inter u Madridu na stadionu "Santijago Bernabeu".

- Želim pobedu. Mogao bih da kažem da želim dobru igru, ali ne želim da igramo dobro kao protiv Betisa pa da izgubimo - želim pobedu. Pred nama je osam kola, a cilj je prolazak i verujem da ćemo u tome uspeti. Ipak, želim da ovu utakmicu posmatram kao jedinstven meč, a ne kao samo jedan u nizu od osam - rekao je Murinjo za klupski sajt.

n je naveo da je posle analize utakmice protiv Betisa uveren da je njegov tim odigrao dobro, iako je izgubio 1:0.

- Video sam igrače u izdanju kakvo volim - iscrpljene u svlačionici nakon utakmice i prilično oporavljene na treningu u nedelju. Imali smo propuštene prilike. Sada smo spremni za sutrašnju utakmicu. Ako me pitate da li sam uzbuđen zbog mogućnosti da osvojim Ligu šampiona sa Real Madridom - naravno da jesam, ali to je potpuno odvojeno od činjenice da to ranije nisam postigao - dodao je Portugalac koji je u prethodnom mandatu na Santjago Bernabeu stadionu osvojio po jedno prvenstvo u Kup Španije, dok je u Ligi šampiona tri puta zaustavljan u polufinalu.

Murinjo je dodao da mu je drago što će se sastati sa Interom, koji je 2010. godine vodio do trofeja u Ligi šampiona.

- U Interu me nesumnjivo smatraju prijateljem pre i posle utakmice, ali ne verujem da će me tokom meča gledati kao prijatelja dok sam trener Real Madrida. Iako nema mnogo onih koji su bili tu u vreme kada sam ja vodio tim. Ipak, srećan sam što ću videti ljude koji navijaju za Inter pre ili posle utakmice. Želim pobedu i neće biti vremena za razmišljanje o stvarima iz te veoma lepe prošlosti. Taj tim je moj i uvek će to biti. Mnogo ga volim i drago mi je što mu dobro ide. I Kivu je moj čovek. Biće mi zadovoljstvo da ga zagrlim pre i posle utakmice, ali ne i tokom nje. Imaću na umu činjenicu da nas vezuje tako značajna prošlost - zaključio je Murinjo.