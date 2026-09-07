Otišao je da bi se vratio: Fiorentina ima novog trenera

Rukovodstvo Fjorentine izabralo je Paola Vanolija za novog trenera tima.

foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia

Ono što je zanimljivo, prošle sezone, Vanoli je zamenio Stefana Piolija u novembru 2025. godine i uspeo je da spasi Fjorentinu od ispadanja.

Uprkos tome, klub je odlučio da mu ne produži ugovor i angažovao je Grosa. Nakon što je letos kupio igrače za više od 130 miliona evra, a katastrofalnih rezultata na početku nove sezone "Serije A", "viola" je odlučila da vrati Vanolija.