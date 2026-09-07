SVE MU NUDILI DA NAMESTE ZLOČINE MLADIĆU: Lični pratilac odbio da laže protiv generala
BRANISLAV Puhalo, lični pratilac generala Mladića tokom rata, bio jeg ost Kolegijuma na Informer TV, gde je priznao da je zaplakao danas, ali i da je ponosan što su se svi ujedinili i ispratili na večni počinak srpskog generala.
- Zaplakao sam. Danas su se Srbija i srpski narod oprostili od velikog sina i heroja srpskog naroda. Tužan dan je bio, ali sam i ponosan. Mladić je ujedinio i "grobare" i "delije" i danas je Srbija ujedinjena bila na sahrani srpskog heroja - naglasio je Puhalo.
Priznao je da je i sam ostao iste godine bez porodice, kao i Ratko bez svoje ćerke.
- Ratko je uvek bio isti. Iste godine kad je on ostao bez ćerke, iste godine sam ostao bez porodice. Nerazjašnjene okolnosti su tu. Ana je bila predivna devojka - rekao je Puhalo.
Puhalo je istakao da su mu oficiri NATO vojske nudili da bude svedok tužilaštva, ponudili mu sve, ali da prizna nekoliko stvari na suđenju.
- Birajte gde ćete živeti, promenićemo vam i lični izgled, obezbedićemo sve i do petog kolena, ali da kažem da sam video svojim očima i čuo svojim ušima da je Ratko Mladić rekao: "Pobijete ih sve" i ništa više. To jeste primamljiva odluka, pa i da je to rekao Mladić, ne bih se osećao krivim. Ali, pošto on to nije rekao, ja to ne mogu da izgovorim. Tri puta mi je to tražio, sva tri puta sam odbio. Da bih na kraju, ja rekao - kad se radi pet sati ide se u kafanu. On misli da ću se predomisliti. Odemo u ''Amigo'', ja obavestim moje bezbednosne organe. Oni na kraju shvate da nema od toga ništa - ispričao je Puhalo.
Puhalo je istakao da onda počinju proganjanja.
- Momci u Topčideru. Ja sam radio svoj posao. Kad su nastradali, navodno je Mladić bio tu. Bilo je čudno, neprijatno. To se završilo, kako se završilo. Da bi 2005. počeli da gone i hapse jatake generala Mladića. Mene nigde nisu mogli naći. Ja sam 2002. godine prešao u Vojsku Jugoslavije. 2006. godine zove me moj komandat iz Ministarstva odbrane da me sklone na šest meseci - suspenzija, i ja odem kod ministra Stankovića. Kaže mi on nema veze, to će proći. Ponudili mi tri meseca u Srbiji da negde odem, a ako odbijem dobijam otkaz. Nije ispoštovana procedura. I odmah mi je Boris Tadić dao otkaz - otkrio je Puhalo.
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