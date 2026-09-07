Društvo

SVE MU NUDILI DA NAMESTE ZLOČINE MLADIĆU: Lični pratilac odbio da laže protiv generala

Novosti online

07. 09. 2026. u 21:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BRANISLAV Puhalo, lični pratilac generala Mladića tokom rata, bio jeg ost Kolegijuma na Informer TV, gde je priznao da je zaplakao danas, ali i da je ponosan što su se svi ujedinili i ispratili na večni počinak srpskog generala.

СВЕ МУ НУДИЛИ ДА НАМЕСТЕ ЗЛОЧИНЕ МЛАДИЋУ: Лични пратилац одбио да лаже против генерала

Radivoje Pavicic/Tanjug

- Zaplakao sam. Danas su se Srbija i srpski narod oprostili od velikog sina i heroja srpskog naroda. Tužan dan je bio, ali sam i ponosan. Mladić je ujedinio i "grobare" i "delije" i danas je Srbija ujedinjena bila na sahrani srpskog heroja - naglasio je Puhalo. 

Priznao je da je i sam ostao iste godine bez porodice, kao i Ratko bez svoje ćerke. 

- Ratko je uvek bio isti. Iste godine kad je on ostao bez ćerke, iste godine sam ostao bez porodice. Nerazjašnjene okolnosti su tu. Ana je bila predivna devojka - rekao je Puhalo.

Foto: Фото: Д. Миловановић

POGLEDAJ GALERIJU

Puhalo je istakao da su mu oficiri NATO vojske nudili da bude svedok tužilaštva, ponudili mu sve, ali da prizna nekoliko stvari na suđenju.

- Birajte gde ćete živeti, promenićemo vam i lični izgled, obezbedićemo sve i do petog kolena, ali da kažem da sam video svojim očima i čuo svojim ušima da je Ratko Mladić rekao: "Pobijete ih sve" i ništa više. To jeste primamljiva odluka, pa i da je to rekao Mladić, ne bih se osećao krivim. Ali, pošto on to nije rekao, ja to ne mogu da izgovorim. Tri puta mi je to tražio, sva tri puta sam odbio. Da bih na kraju, ja rekao - kad se radi pet sati ide se u kafanu. On misli da ću se predomisliti. Odemo u ''Amigo'', ja obavestim moje bezbednosne organe. Oni na kraju shvate da nema od toga ništa - ispričao je Puhalo.

Puhalo je istakao da onda počinju proganjanja.

- Momci u Topčideru. Ja sam radio svoj posao. Kad su nastradali, navodno je Mladić bio tu. Bilo je čudno, neprijatno. To se završilo, kako se završilo. Da bi 2005. počeli da gone i hapse jatake generala Mladića. Mene nigde nisu mogli naći. Ja sam 2002. godine prešao u Vojsku Jugoslavije. 2006. godine zove me moj komandat iz Ministarstva odbrane da me sklone na šest meseci - suspenzija, i ja odem kod ministra Stankovića. Kaže mi on nema veze, to će proći. Ponudili mi tri meseca u Srbiji da negde odem, a ako odbijem dobijam otkaz. Nije ispoštovana procedura. I odmah mi je Boris Tadić dao otkaz - otkrio je Puhalo. 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SAHRANJEN GENERAL RATKO MLADIĆ Potresan govor sina Darka: Putuj oče, putuj komandante - danas izlaziš i pred Lazara i pred Miloša (VIDEO)
Društvo

0 57

SAHRANjEN GENERAL RATKO MLADIĆ Potresan govor sina Darka: Putuj oče, putuj komandante - danas izlaziš i pred Lazara i pred Miloša (VIDEO)

GENERAL Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu, uz pesmu "Tamo daleko" i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Sahrani je prisustvovao veliki broj građana, a veliki broj građana odao je poštu generalu Mladiću i u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gde je kovčeg bio izložen. Oni su potom peške došli od crkve do groblja.

07. 09. 2026. u 07:43 >> 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRIJAVE DO 20. SEPTEMBRA: Nagrada za najbolju ideju
Društvo

0 1

PRIJAVE DO 20. SEPTEMBRA: Nagrada za najbolju ideju

Evropska komisija otvorila je prijave za Youth Start-Up Challenge 2026, namenjen mladima uzrasta od 18 do 25 godina koji imaju originalnu startap ili poslovnu ideju. Na poziv se mogu prijaviti i kandidati iz Srbije. Rok za podnošenje prijava je 20. septembar.

07. 09. 2026. u 16:26

Politika
Tenis
Fudbal
Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)

Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)