REČENO - UČINJENO Jovanov: Počeli radovi na putevima kako je Vučić obećao

POSLANIK SNS, Milenko Jovanov, obišao je dve lokacije na kojima su po obećanju predsednika Vučića, samo para dana nakon posete, severu Banata, počeli raljdovi.

Foto: printskrin Instagram/milenko_jovanov

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Predsednik Aleksandar Vučić je u četvrtak posetio sever Banata i najavio radove na obnovi putne infrastrukture. Radi se o putu koji se po projektu zove Nakovo - Mokrin, a reč je o ulicama Kraljevića Marka i Distrička u Kikindi, kao i put od Čoke ka Crnoj Bari.

Radovi su ubrzo počeli. Jutros sam obišao obe lokacije, pozdravio sugrađane i radnike.