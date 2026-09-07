Politika

REČENO - UČINJENO Jovanov: Počeli radovi na putevima kako je Vučić obećao

В. Н.

07. 09. 2026. u 20:50

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POSLANIK SNS, Milenko Jovanov, obišao je dve lokacije na kojima su po obećanju predsednika Vučića, samo para dana nakon posete, severu Banata, počeli raljdovi.

РЕЧЕНО - УЧИЊЕНО Јованов: Почели радови на путевима како је Вучић обећао

Foto: printskrin Instagram/milenko_jovanov

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Predsednik Aleksandar Vučić je u četvrtak posetio sever Banata i najavio radove na obnovi putne infrastrukture. Radi se o putu koji se po projektu zove Nakovo - Mokrin, a reč je o ulicama Kraljevića Marka i Distrička u Kikindi, kao i put od Čoke ka Crnoj Bari.

Radovi su ubrzo počeli. Jutros sam obišao obe lokacije, pozdravio sugrađane i radnike.

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