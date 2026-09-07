Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)
Fudbaleri OFK Beograda igraju protiv IMT-a trenutno. Na poluvremenu domaći tim vodi komičnim autogolom golmana gostiju (1:0).
Naime, romantičari su došli do vođstva nakon autogola Ognjena Čančarevića, golmana Traktorista, čiji potez će obići svet.
Jedan od štopera IMT-a je vratio loptu svom čuvaru mreže, golman je pokušao da je ispuca međutim loše ju je zahvatio i savladao "samog sebe".
Evo kako je ta komična situacija izgledala:
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