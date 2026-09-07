Fudbal

Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)

Filip Milošević

07. 09. 2026. u 21:03

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Fudbaleri OFK Beograda igraju protiv IMT-a trenutno. Na poluvremenu domaći tim vodi komičnim autogolom golmana gostiju (1:0).

Ово ће обићи цео свет! Најкомичнији гол у историји Суперлиге Србије? (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Naime, romantičari su došli do vođstva nakon autogola Ognjena Čančarevića, golmana Traktorista, čiji potez će obići svet.

Jedan od štopera IMT-a je vratio loptu svom čuvaru mreže, golman je pokušao da je ispuca međutim loše ju je zahvatio i savladao "samog sebe".

Evo kako je ta komična situacija izgledala:

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

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