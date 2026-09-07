"Kada pobedđujete život je lakši, ali kada gubite..." Aleksa Avramović o radu sa Željkom Obradovićem u Partizanu

Aleksa Avramović proveo je tri godine u Partizanu sarađujući sa Željkom Obradovićem, a sada je i otkrio kako je to raditi sa najvećim evropskim trenerom.

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"Sa Željkom, kada pobeđujete, život je lakši. To je jasno. Ali, kada gubite… Sećam se sastanaka kada smo gledali snimke mečeva. Kada izgubite, ali se borite i igrate dobro, ništa se ne desi. Ali, ako vaša koncentracija nije bila na nivou koji on očekuje, morate da gledate celu utakmicu", rekao je Avramović u podkastu "Euro Insiders".

Kada vidite sebe na snimku, e to je nešto posebno.

"Kada vidite sebe na snimku… Ponekad sam se smejao sa saigračima. Vidite da dolazi vaš trenutak i počnete da se znojite. Pre isečka već znate da ste vi napravili grešku. Tačno sam znao šta sam pogrešio."

Avramović je Obradovića u tim situacijama uporedio sa legendarnim menadžerom Mančester junajteda Ser Aleksom Fergusonom.

"A kada dođe taj momenat… Kao Ser Aleks Ferguson. Neće Željko da 'poludi', ali pokušava da ispravi vašu grešku. Ponekad je malo glasniji, ali to je to."

Uprkos povremenim teškim trenucima i raspravama, Avramović ističe da je upravo rad sa Obradovićem imao ogroman uticaj na njegovu karijeru.

"Uvek ću biti zahvalan na te tri godine koje sam proveo radeći sa Željkom. Naterao me je da vredno radim i svojim savetima mi je pomogao da postanem igrač koji sam sada i da postanem reprezentativac."

Nije krio ni da između njih dvojice nije uvek sve prolazilo bez neslaganja.

"Znao sam da neće uvek biti lako. Ponekad smo se… Ne bih rekao svađali, ali raspravljali smo se. Sve je to imalo svrhu – da ja postanem bolji košarkaš i da pomognem timu da pobeđuje. Nikada nije bilo lično, nikada to nisam osetio. Zato je, na kraju krajeva, to bilo jedno veoma uspešno putovanje", zaključio je Avramović.