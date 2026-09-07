NOVI TREND NA TIKTOKU MENJA LETOVANJA: Turisti namerno biraju „ružnija“ mesta, a razlog je zanimljiv

GODINAMA su društvene mreže turistima pokazivale gde moraju da otputuju da bi napravili savršenu fotografiju. Tirkizno more, bele kuće, zalazak sunca, čuveni vidikovac i sto u restoranu sa najboljim pogledom postali su gotovo obavezni deo modernog odmora.

Pan Yulong / Xinhua News / Profimedia

A onda je izgleda došlo do zasićenja.

Na društvenim mrežama pojavljuje se potpuno drugačiji pristup putovanjima. Umesto mesta koja su već milion puta viđena na Instagramu i TikToku, deo turista sada namerno traži manje savršene, manje poznate i ponekad naizgled potpuno obične lokacije.

I upravo to postaje novi statusni simbol.

„Putuj kroz zemlju dok ne postane ružna“

Jedan od zanimljivijih trendova koji se pojavio na društvenim mrežama nosi neobičan naziv „visiting a country until it’s ugly“, što bi se slobodno moglo prevesti kao „istražuj zemlju dok ne postane ružna“.

Ideja je suprotna klasičnom Instagram putovanju.

Umesto traženja najlepše plaže, najpoznatije ulice ili vidikovca koji svi fotografišu, korisnici istražuju i potpuno obične delove neke zemlje.

Stambena naselja, periferije, lokalni putevi, industrijske zone, male varoši i mesta koja se verovatno nikada ne bi našla na razglednici takođe postaju deo priče.

Poenta nije u tome da se pronađe najružnije mesto.

Poenta je da se pokaže kako nijedna zemlja nije samo ona verzija koju gledamo na Instagramu.

Dosta im je istih fotografija

Iza ovakvog trenda krije se mnogo šira promena u načinu na koji mlađi turisti razmišljaju o putovanjima.

Podaci KAYAK-a za 2026. pokazuju da 69 odsto pripadnika generacije Z i 66 odsto milenijalaca želi da poseti mesta na kojima nikada ranije nisu bili.

Još je zanimljiviji podatak da su objave na TikToku koje sadrže oznaku #hiddengems zabeležile rast veći od 50 odsto.

Više od petine putnika aktivno traži destinacije koje se nalaze daleko od mesta koja im se neprestano pojavljuju na društvenim mrežama.

Drugim rečima, nekada je bilo važno otići tamo gde su svi bili.

Sada postaje zanimljivije otići tamo gde niko od prijatelja još nije stigao.

Ipak, TikTok i dalje odlučuje gde putujemo

Ironija je u tome što bekstvo od društvenih mreža ponovo vode društvene mreže.

Istraživanje objavljeno ovog avgusta pokazalo je da čak 48 odsto pripadnika generacije Z koristi TikTok kao izvor inspiracije za putovanja.

To je više od procenta onih koji ideje dobijaju od prijatelja i porodice.

Više od četiri od deset ispitanih putnika reklo je da ih je neka objava ili video navela da rezervišu putovanje ili određenu aktivnost.

A čak 27 odsto ispitanika promenilo je destinaciju nakon preporuke influensera.

Dakle, TikTok nije izgubio moć.

Samo se menja ono što na njemu želimo da gledamo.

Sve popularnije su i „kopije“ čuvenih destinacija

Istovremeno raste još jedan trend, takozvani „destination dupes“.

Reč je o manje poznatim mestima koja turistima nude nešto slično čuvenoj destinaciji, ali bez ogromnih gužvi i često po nižoj ceni.

Umesto Venecije, na primer, putnici otkrivaju Gent. Umesto Kjota biraju Jeondžu u Južnoj Koreji, dok se Budva pominje kao alternativa Ibici.

Booking.com navodi da je 29 odsto putnika zainteresovano za alternativne destinacije koje nude iskustvo slično poznatim turističkim mestima.

Među onima koji žele manje gužve, 44 odsto kaže da im je jedan od motiva izbegavanje prekomernog turizma.

Savršena fotografija više nije dovoljna

To, naravno, ne znači da će Santorini, Pariz ili Venecija ostati bez turista.

Ali pokazuje zanimljivu promenu.

Posle godina u kojima su putnici tražili mesto koje najbolje izgleda na fotografiji, sada raste interesovanje za mesta koja deluju stvarnije, neobičnije i manje režirano.

Možda će sledeća velika turistička destinacija zato biti upravo ona za koju danas niko nije čuo.

A možda je najveći luksuz modernog putovanja postalo nešto mnogo jednostavnije: otići negde gde svi ostali nisu.

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