LAŽOMER: Blokaderska lista protiv Mladića
BLOKADERSKA opozicija napustila je salu Skupštine Novog Sada kada je iznet predlog o odavanju počasti minutom ćutanja preminulom generalu Ratku Mladiću.
Jasno i nedvosmisleno se postavlja pitanje da li oni koji pretenduju na vlast znaju za termine kao što su poštovanje, čast, istorija, preci, odbornik u Skupštini Grada Novog Sada, Nedeljko Klisurić predložio je da sednica novosadskog parlamenta krene minutom ćutanja za Ratka Mladića, predstavnici blokaderske liste i njihovi odbornici nisu hteli da odaju počast, među kojima su bili i Boris Fejdi, Miran Pogačar i Mladen Cvjetić. U isto vreme svi oni koji mrze Srbiju i sve srpsko se se ujedinili.
Preporučujemo
ODSECALI SRBIMA GLAVE, SAD TRAŽE NOVI SUKOB: Vučić danas odgovara na pretnje iz Sarajeva i Zagreba
08. 09. 2026. u 00:00 >> 00:01
MINISTAR STAROVIĆ: Kakva je reakcija Brisela bila na skup 500.000 ustaša u Zagrebu?
07. 09. 2026. u 21:35
SANjA PURIĆ: Konačno smo videli nacionalno jedinstvo
07. 09. 2026. u 21:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)