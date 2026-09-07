Politika

LAŽOMER: Blokaderska lista protiv Mladića

В. Н.

07. 09. 2026. u 21:02

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BLOKADERSKA opozicija napustila je salu Skupštine Novog Sada kada je iznet predlog o odavanju počasti minutom ćutanja preminulom generalu Ratku Mladiću.

ЛАЖОМЕР: Блокадерска листа против Младића

Foto: Printskrin Youtube/Lažomer

Jasno i nedvosmisleno se postavlja pitanje da li oni koji pretenduju na vlast znaju za termine kao što su poštovanje, čast, istorija, preci, odbornik u Skupštini Grada Novog Sada,  Nedeljko Klisurić predložio je da sednica novosadskog parlamenta krene minutom ćutanja za Ratka Mladića, predstavnici  blokaderske liste i njihovi odbornici nisu hteli da odaju počast,  među kojima su bili i Boris Fejdi, Miran Pogačar i Mladen Cvjetić. U isto vreme svi oni koji mrze Srbiju i sve srpsko se se ujedinili. 

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