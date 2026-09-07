Politika

MINISTAR STAROVIĆ: Kakva je reakcija Brisela bila na skup 500.000 ustaša u Zagrebu?

В. Н.

07. 09. 2026. u 21:35

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NEMANjA Starović, ministar za evropske integracije u Vladi Srbije, oglasio se povodom reakcija iz Brisela zbog sahrane generala Ratka Mladića.

МИНИСТАР СТАРОВИЋ: Каква је реакција Брисела била на скуп 500.000 усташа у Загребу?

Foto Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao: 

Kakva je bila reakcija Evropske komisije na koncerta Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu, na kome je 500.000 ljudi uzvikivalo "Za dom spremni"?

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