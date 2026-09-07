Tenis

NESTVARNO! Višestruka grend šampionka ispustila 5:0 pa ispala sa US opena

Filip Milošević

07. 09. 2026. u 19:54

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Kineska teniserka Ćinven Dženg plasirala se u četvrtfinale US opena, pošto je danas u Njujorku u osmini finala pobedila Poljakinju Igu Švjontek rezultatom 7:5, 6:3.

НЕСТВАРНО! Вишеструка гренд шампионка испустила 5:0 па испала са УС опена

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Poljska teniserka je vodila 5:0 u prvom setu, a zatim je Dženg došla do sedam uzastopnih gemova i tako posle velikog preokreta dobila prvi set.

Kineska teniserka je drugi set dobila posle dva brejka i tako treći put u karijeri prošla među osam najboljih na grend slemu u Njujorku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Meč je trajao sat i 53 minuta. Švjontek je osma teniserka sveta, dok je Dženg 121. na WTA listi.

Dženg će u četvrtfinalu igrati protiv bolje iz duela između Elene Ribakine i Naomi Osake.


 

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