NESTVARNO! Višestruka grend šampionka ispustila 5:0 pa ispala sa US opena

Kineska teniserka Ćinven Dženg plasirala se u četvrtfinale US opena, pošto je danas u Njujorku u osmini finala pobedila Poljakinju Igu Švjontek rezultatom 7:5, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Poljska teniserka je vodila 5:0 u prvom setu, a zatim je Dženg došla do sedam uzastopnih gemova i tako posle velikog preokreta dobila prvi set.

Kineska teniserka je drugi set dobila posle dva brejka i tako treći put u karijeri prošla među osam najboljih na grend slemu u Njujorku.

Meč je trajao sat i 53 minuta. Švjontek je osma teniserka sveta, dok je Dženg 121. na WTA listi.

Zheng Qinwen can do no wrong right now! pic.twitter.com/om9nP3XtoC — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2026

Dženg će u četvrtfinalu igrati protiv bolje iz duela između Elene Ribakine i Naomi Osake.



