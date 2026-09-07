NESTVARNO! Višestruka grend šampionka ispustila 5:0 pa ispala sa US opena
Kineska teniserka Ćinven Dženg plasirala se u četvrtfinale US opena, pošto je danas u Njujorku u osmini finala pobedila Poljakinju Igu Švjontek rezultatom 7:5, 6:3.
Poljska teniserka je vodila 5:0 u prvom setu, a zatim je Dženg došla do sedam uzastopnih gemova i tako posle velikog preokreta dobila prvi set.
Kineska teniserka je drugi set dobila posle dva brejka i tako treći put u karijeri prošla među osam najboljih na grend slemu u Njujorku.
Meč je trajao sat i 53 minuta. Švjontek je osma teniserka sveta, dok je Dženg 121. na WTA listi.
Dženg će u četvrtfinalu igrati protiv bolje iz duela između Elene Ribakine i Naomi Osake.
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