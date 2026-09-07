RUSKI ADUTI STIGLI U EGIPAT: Su-57 i Jak-130M na aeromitingu u El Alamejnu (FOTO/VIDEO)

MODERNIZOVANI borbeni trenažer Jak-130M i višenamenski sistem frontovske avijacije Su-57 stigli su u Egipat na Međunarodni aeromiting u El Alamejnu 2026, saopštila je Ujedinjena avio-korporacija (OAK).

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

-Jak-130M opremljen je najnovijim borbenim sistemima, što ga transformiše u efikasan laki borbeni avion sposoban da dejstvuje na kopnene i vazdušne ciljeve u svim vremenskim uslovima, danju i noću, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, kompanija napominje da je Su-57 sposoban da dejstvuje na vazdušne, kopnene i morske ciljeve. Može se koristiti 24 sata dnevno, uključujući i nepovoljne vremenske uslove, kao i u izazovnim uslovima ometanja.

Severna Afrika je jedan od važnih regiona za promociju naših proizvoda. OAK je jedna od retkih kompanija na svetu sa najsavremenijom ekspertizom u svim segmentima proizvodnje aviona, što i demonstriramo na izložbi, ističe se u saopštenju.

-Takođe ćemo prvi put predstaviti naše najnovije oružje vazduh-vazduh, koje nema analoga nigde drugde, istakao je Vadim Badeha, generalni direktor JAD „OAK“.

Međunarodni avio-sajam El Alamejn 2026. održaće se na Međunarodnom aerodromu El Alamejn u Egiptu od 8. do 10. septembra.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari